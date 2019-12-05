Прикрывалась связями: в Раде обокрали известную художницу

Художница Ольга Бартыш пожаловалась на то, что в Верховной Раде Украины, где проходила ее выставка, у нее украли самую дорогую картину "Васильки".

О скандальном инциденте деятель искусства рассказала на своей странице в Facebook. По ее словам, она намерена решать вопрос через суд, поскольку история тянется еще с июня.

"В июне я имела выставку в Верховной Раде, чему очень была рада. Экспозиция моих цветочных картин красовалась не неделю, как обычно бывает, а две – как-то вписались те картины в стены под куполом, что решили там еще оставить. А потом мне "повезло" познакомиться с хозяйкой (она же продавец) местного сувенирного магазина, в здании по улице Садовой 3а. Это Комитеты, которые относятся к Верховной Раде. Зовут ее Анна Сак", – рассказала Бартыш.

По словам художницы, хозяйка магазина предложила ей оставить картины на реализацию, обещая, что они со временем продадутся.

В итоге Бартыш оставила Сак восемь своих работ. И уже спустя две недели ей в соцсети написали люди, которые хотели приобрести "Васильки". Художница рассказала, где их можно купить, и на следующий день, 26 июня, получила сообщение с благодарностью за прекрасную работу.

Она сразу же связалась с хозяйкой магазина, чтобы узнать, когда можно забрать деньги за полотно. Однако Сак сухо ответила ей "поздравляю" и начала увиливать от встречи.

Ольга Бартыш

"Что мне говорила Анна? Сначала:"Ждите, на следующей неделе". И "по секрету" рассказала, что открывает магазин за рубежом такой же. И туда надо будут тоже картины. И так, между прочим, что "вы же понимаете, у нас свои финансовые расчеты". То есть мои деньги, мои – те, которые нужны мне, моим трем детям, моей семье, пошли на ее расчеты!" – вспоминает Бартыш.

По прошествии еще некоторого времени Сак так и не отдала художнице заработанные деньги и даже выдвинула ряд надуманных претензий.

"Через месяц – скандал, все, мол, люди как люди, а я ей нервы треплю, и чтобы не надоедала, и что у нее "связи". Потом, когда я не выдержала и начала визжать, что в заднице я видела связи, чтобы отдала деньги и картины, она ​​как-то внезапно смягчилась, называла меня "хорошей девочкой", что все отдаст. Договорились, что я забираю картины и деньги отдаст вместе с ними. Не отдала. Картины я забрала, снова поверив, что " к вечеру сброшу на карту частями". И все. Штиль", – пожаловалась художница.

После этого последнего разговора в сентябре Сак заблокировала ее звонки на телефоне и в Viber, проигнорировав даже угрозы судом.

Профиль собственницы магазина в Viber Facebook Ольги Бартыш

Анонс выставки Бартыш Facebook Ольги Бартыш

Украденная картина Бартыш Facebook Ольги Бартыш

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