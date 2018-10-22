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Прикидывались Нацгвардией: на Волыни поймали банду разбойников

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На Волыни сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, которые под видом представителей Национальной гвардии совершали разбойные нападения.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в различных регионах страны. При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии", – сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, бандиты планировали расширить "географию" преступной деятельности, для чего прибыли из Киевской области на Волынь.

Прикидывались Нацгвардией: на Волыни поймали банду разбойников
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"Благодаря своевременным действиям правоохранителей злоумышленники были задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Маневичском районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя. В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины", – отметили в сообщении.

Прикидывались Нацгвардией: на Волыни поймали банду разбойников
Прикидывались Нацгвардией: на Волыни поймали банду разбойников

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который разъезжал по Киеву на знаках террористов.

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Тема
Криминал
Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныНациональная гвардия
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