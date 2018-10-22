Прикидывались Нацгвардией: на Волыни поймали банду разбойников

На Волыни сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, которые под видом представителей Национальной гвардии совершали разбойные нападения.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в различных регионах страны. При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии", – сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, бандиты планировали расширить "географию" преступной деятельности, для чего прибыли из Киевской области на Волынь.

"Благодаря своевременным действиям правоохранителей злоумышленники были задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Маневичском районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя. В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины", – отметили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который разъезжал по Киеву на знаках террористов.