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Марина Петик
Марина Петик
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Пригласили опознать труп: появилась новая схема развода с телефонами

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В Одессе сотрудник полиции придумал схему по выманиванию денег у доверчивых граждан. Он предлагает на сайте бесплатных объявлений продать iPhone X.

Однако через некоторое время после покупки счастливому обладателю вдруг звонят из полиции и просят прийти и опознать труп знакомой. Когда растерянный человек приходит в отделение, выясняется, что у него якобы украденный дорогой телефон и теперь все нужно вернуть хозяину. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Вызвали опознать труп

О такой истории в соцсети рассказала одесситка. По ее словам, она купила через сайт бесплатных объявлений iPhone X за 720 долларов. "Нашла на ОЛХ, с коробкой, чистый айклауд. Ходила две недели с ним. И тут мне звонят из уголовного розыска из Киевского отделения полиции Одессы, который находится на ул. Филатова. Говорят, что нашли труп женщины, моей знакомой", – описывает события одесситка.

Типичное сообщение

Типичное сообщение

Instagram

Пригласили опознать труп: появилась новая схема развода с телефонами

Instagram

Когда она пришла в отделение полиции к сотруднику Максиму К., то оказалось, что никакого трупа нет. А вызвали ее потому, что новый телефон оказался якобы ворованным. "Заставили выйти из айклауда, угрожая меня повязать, и я все отдала", – сообщает девушка.

Но каково же было ее удивление, когда через пять дней этот же телефон она снова увидела на сайте объявлений. С той же фотографией, и с тем же описанием.

Одесситка уверена, что полицейский Максим К. просто устроил такую схему по выманиванию денег.

Фото iPhone X на сайте объявлений

Фото iPhone X на сайте объявлений

OLX

Сейчас объявление находится лишь в архиве сайта.

Встречу назначали в Аркадии

Что удивительно, нашелся и еще один пострадавший от этой схемы. Он сообщил, что у него точно так же в полиции отобрали дорогой телефон.

"У меня абсолютно такая же ситуация с тем же полицейским!!! Просто один в один!" – отметил Виталий Станчев.

Оказалось, что это не единственный случай

Оказалось, что это не единственный случай

С OBOZREVATEL Виталий поделился подробностями. "Та пострадавшая девушка заплатила за телефон 720 долларов, а я 400. И, как оказалось, покупали мы этот телефон у одной и тоже девушки. Встречу назначала продавец в Аркадии напротив "Спортлайфа". После покупки свой номер телефона продавец отключала", – рассказывает он.

В полицию его пригласили так же, как и другую пострадавшую. "Позвонили по телефону и сказали, что нужно прийти и опознать труп какой-то знакомой. Мы пришли в Киевское отделение полиции, на четвертый этаж в кабинет к этому Максиму К. И там оказалось, что никакого трупа нет, а мой новый телефон якобы ворованный", – говорит Виталий.

Его тоже заставили снять пароль и очистить iCloud (облачное хранилище, которое также помогает отыскать телефон в случае кражи или потери). "Если бы телефон был краденый, то снять пароль там очень сложно и дорого. А продали мне его абсолютно чистым. Теперь понятно, что полицейский просто заставляет чистить его, чтобы потом не возникло подозрений", – считает обманутый парень.

Фото iPhone X на сайте объявлений

Фото iPhone X на сайте объявлений

OLX

В полиции сотрудник давил на жертву и все происходило настолько быстро, что пострадавшие не успевали опомниться. Все-таки они приходили с настроем опознать труп своей знакомой, а тут ситуация резко менялась.

И только после того, как они покидали полицейский участок, начинали понимать, что их, возможно, развели. Виталий даже позвонил в полицию и уточнил, работает ли у них такой сотрудник Максим К. Оказалось, да, работает.

В управлении полиции проводят проверку

В Главном управлении полиции Одесской области, куда мы отправили запрос, нам ответили, что сейчас проводят проверку этих случаев. О результатах обещали сообщить.

Ответ ГУ НП Одесской области

Ответ ГУ НП Одесской области

Obozrevatel

Также мы по телефону связались с самим сотрудником полиции Максимом К. и попросили его прокомментировать ситуацию с телефонами. "Обращайтесь в областное управление полиции и вам там все расскажут. Или приезжайте в Одессу, и мы с вами в областном управлении поговорим. До свидания", – ответил он нам.

Судя по декларации этого правоохранителя, в отделении полиции он работает года три, сам родом из Одесской области.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
полиция мобильный телефон iPhone X
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