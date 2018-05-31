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Влад Волошин
Влад Волошин
Спикер Генштаба ВСУВсе статьи автора

"Придьотса вмешацца". Россия анонсировала обострение

8.9тЧитать новость на украинском

Кто на самом деле хочет забить гол из положения "вне игры"

В последнее время российские пропагандистские СМИ активно распространяют один месседж - "Украина планирует напасть на Донбасс во время проведения в россии Чемпионата мира по футболу". Такое "наступление" РФ называет "провокацией" и "попыткой сорвать чемпионат". Для подтверждения этой "версии" берутся "размышления" различных псевдоэкспертов.

"Эксперты фактически единогласно подтверждают - Порошенко скоро начнет большую войну в Донбассе. А нужно это, сходятся и в этом политологи, именно Западу, чтоб сорвать ЧМ-2018", - сообщают россСМИ, цитируя "известного" украиноненавистника, провокатора и лжеца с внешностью алкоголика, которого называют "русским политологом", Сергея Маркова.

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"Американцы хотят повторить ту же модель, которую они отчасти использовал и во время сочинской Олимпиады. Кроме того, война в Южной Осетии тоже началась во время Олимпиады - пекинской. У них такая общая логика, и эта технология работает хорошо. Почему от нее отказываться? Вот они сейчас хотят это дело повторит ". Политолог-алкаш даже называет какие-то" даты наступления "3-6 июня (!). Где он их взял - "белочка нашептала"?

Рассказывая о "модели срыва чемпионата", Марков даже не понимает, что именно так поступает россия, используя мировые спортивные события осуществляет агрессию против соседей (Украины и Грузии).

Теперь роспропаганда "исказила" эти факты в свою пользу и заявляет, что "сорвать крупное международное спортивное мероприятие, представил его организаторов в роли "изгоев", а заодно попытаться под шумок решить некие тактические задачи - таков, видимо, план организаторов будущего военного "действа".

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И "сценарист" этого действа, конечно же, США ... Вдумайтесь, они действительно верят в то, что их агрессию и захватническую политику вызывает США, то есть россия никогда не напала бы ни на Украину, ни на Грузию, если бы ее не спровоцировали Соединенные Штаты (!) - это просто ИДИОТИЗМ !!!

Теперь о "сценарии" развития событий на Донбассе. "Эксперды" видят его таким: "ВСУ начнут использовать авиацию, России придется вмешаться, чтобы не допустить массового кровопролития русских людей в ЛДНР".

Все это - не более чем бред больного и отравленного алкоголем мозга "палитолога". Но даже если Украина и пойдет освобождать Донбасс от "апалченцев", то какое собачье дело до этого россии? Почему ей "прийдьотся вмешатца", если официальный Кремль в последнее время всячески открещивается от связей и поддержки этих "сепаро-республик" и даже заявляет о возвращении их обратно Украине?

Оказывается, как озвучивают "палитологи", все-таки не "открещивается" от них Масква, и ей таки "придьотса вмешаца". И получится так: "Там боевой дух не поможет. В результате этого Россия будет вынуждена вмешаться, и тогда - бойкот чемпионата мира".

Вот такие "сценарии" активно "рисуют" российские "эксперды" и широко распространяют их СМИ.

Ни одного подобного "жопакалипсиса для орков" я не встречал ни в наших изданиях, ни среди критиков или сторонников действующей власти, ни среди "полевых" или "диванных" экспертов (которые всё знают, поскольку имеют "источники" среди силовиков).

Поэтому вывод один, обострение готовит и анонсирует сама россия, и как всегда вину за это возложит на Украину.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

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Влад ВолошинВлад Волошин
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Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассероссийская пропаганда
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Войну в 2008 в Осетии начала Грузия. Без вариантов. Да и в 2014 бандеровцы убивать начали первыми
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Mallins Anna
Mallins Anna
жаль , тебя .падло. не убили первым.Даты о Рыбаке - прочитал ?? Бойові дії війни на Донбасі почалися із захоплення 12 квітня 2014 року російськими загонами, керованими офіцерами спецслужб РФ, українських міст — Слов'янська, Краматорська і Дружківки, де захопленою у відділках МВС зброєю російські диверсанти озброїли місцевих колаборантів і прийняли до своїх лав. В умовах неспротиву місцевих силових структур України, а іноді і відкритої співпраці,[35] невеликі штурмові загони російських диверсантів в наступні дні взяли під контроль Горлівку та інші міста Донеччини і Луганщини. 13 квітня 2014 року, у відповідь на вторгнення диверсійних загонів, в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції. Перекинуті у район Слов'янська і Краматорська спецпідрозділи СБУ і Збройних сил України прийняли перший бій зранку 13 квітня у Семенівці, передмісті Слов'янська, потрапивши у засідку проросійських бойовиків, у якій загинув капітан СБУ «Альфа».
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Mallins Anna
Mallins Anna
Афанасьев Алексей, Володимир був викрадений невідомими 17 квітня 2014 в Горлівці одразу після мітингу, організованого на підтримку міського голови Євгена Клепа, під час якого Володимир Рибак зробив спробу зняти прапор сепаратистської організації «Донецька народна республіка» і повернути український прапор на будівлю міськради.[1] 19 квітня його тіло було знайдено місцевими рибалками в річці Казенний Торець біля смт. Райгородок Слов'янського району Донецької області з ознаками насильницької смерті.[2][3][4][5] 22 квітня тіло було упізнано дружиною.[6] Разом із ним було знайдено тіло студента Юрія Поправки.[7] За повідомленням прес-служби МВС «Причина смерті обох загиблих — комбінована травма тіла внаслідок тортур, з подальшим утопленням ще живих непритомних потерпілих».[8] За наявними у слідства даними, до тортур і вбивства цих людей причетні представники сепаратистського угруповання, яке захопило будівлю СБУ в місті Слов'янськ
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