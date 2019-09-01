"Придется сносить": памятник Захарченко в Донецке вызвал ажиотаж в сети. Фото

В оккупированном Донецке торжественно открыли памятник ликвидированному главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко. В соцсетях бурно отреагировали на событие.

На кладбище "Донецкое море" на месте захоронения Захарченко появился целый мемориальный комплекс с могильным крестом и памятником главарю "ДНР" в полный рост.

Фото памятника опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer. "Шедевр таки поставили, жаль, далековато, я рассчитывал на бульвар Пушкина", - написал он.

Фотографии вызвали активные обсуждения в соцсетях:

"Сколько всякой гадости потом придется сносить, когда ВСУ войдут в Донецк";

"Недолго простоит, можно было так не разоряться";

"Ничего не имею к мертвецу, все долги уже отданы, но чисто с эстетической точки зрения считаю, единственное чего не хватает этому "мемориалу" – это 122-мм снаряда";

"Придёт время и 5-10 кг тротила разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир "Мэ и Жё".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" переименовали Октябрьскую площадь в оккупированном Донецке в честь ликвидированного Александра Захарченко.

Также в Донецке поставили бюст Захарченко.

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