Прибыл по заданию ФСБ: на Донбассе поймали "вора в законе" из России

В Покровске Донецкой области был задержан российский "вор в законе" Глеб Кинешемский, который прибыл на территорию Украины с целью создания преступной группировки.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, рецидивист мог приехать по поручению ФСБ РФ.

"Сегодня в Донецкой области оперативники департамента стратегических расследований ГУ задержали в Покровске российского "вора в законе" по кличке "Глеб Кинешемский", который, наверное, от страха вспомнил, что он – украинец и еще до развала СССР, по его словам, имел какое-то отношение к городу Красноармейск", – рассказал Аброськин.

Глеб Кинешемский

Глеб Кинешемский YouTube

По данным Нацполиции, мужчина целенаправленно прибыл именно на территорию проведения Операции Объединенных сил с целью создания преступной структуры для дестабилизации ситуации в этом регионе.

Как рассказал Аброськин, пока Кинешемский будет направлен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а вскоре отправится обратно в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Киевской области поймали российского "вора в законе", известного как "Батыр Бухарский".

Незадолго до этого в Киеве задержали очередного криминального авторитета, который планировал установить контроль в украинских преступных кругах – уроженца Грузии, "вора в законе" Джачвлиани Лашу.

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