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"При Украине было лучше!" В Крыму жители пожаловались на жуткое загрязнение

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В Керчи (аннексированный Россией Крым) жители пожаловались на грязные и замусоренные пляжи. Также в сети появились снимки центрального фонтана города, покрытого плесенью. В комментариях пользователи написали, что до прихода оккупантов все было по-другому.

Скриншоты с жалобами местных жителей в группе "Подслушано Керч" и снимки фонтана опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

‏"Керчь. Под любым постом про город, тонущий в грязи, упоминается Осадчий (Городской голова Керчи с 1998 по 2014 год Олег Осадчий. – Ред.)… Контекст – сравнили, поняли, оценили. Говорим "при Осадчем" было лучше, а имеем в виду – "при Украине", – прокомментировал он.

В Крыму жители пожаловались на жуткое загрязнение

В Крыму жители пожаловались на жуткое загрязнение

На скриншотах видно, как местные пожаловались на замусоренный пляж "Дружба".

"Мне надоело приходить с перчатками, убирать эти слюнявые бычки и прочее д*рьмо… Туалет на "Дружбе" и зона для пикников – отдельная тема. Дорога к этому пляжу, где находятся гостиницы, детский сад, КГМТУ (Керченский государственный морской технологический университет. – Ред.) – все урны в абсолютном запустении. В городе не хватает уборщиков. Неужели ми тонем в собственных отходах?" – написали пользователи.

В комментариях им ответили, что другую власть, которая будет переживать за город, как это делали украинские чиновники, местные уже не найдут.

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"Все кто приходит в мэры – запланированная лестница повыше (естественно никто не заинтересован в подъеме города, а вот в отмывании денег – все первые)", – подчеркнули пользователи.

К другому посту с фотографиями фонтана блогер также добавил скриншоты огорченных крымчан.

"Вот что не говорите, а при власти Осадчего не было такой грязи и разрухи! И себе брал и людям строил", "Кто тебе сказал, что их (Оккупантов. – Ред.) звали?" – отметили пользователи.

В Крыму жители пожаловались на жуткое загрязнение

В Крыму жители пожаловались на жуткое загрязнение

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

В Керчи городской фонтан покрыла плесень

В Керчи городской фонтан покрыла плесень

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Крымчане пожаловались, что до прихода оккупантов все было по-другому

Крымчане пожаловались, что до прихода оккупантов все было по-другому

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Скриншот комментариев огорченных пользователей

Скриншот комментариев огорченных пользователей

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

В Кречи жители пожаловались на замусоренный пляж

В Кречи жители пожаловались на замусоренный пляж

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму общественники, в 2014 году поддержавшие "возвращение в родную гавань", во весь голос пожаловались, как новая "власть" закручивает гайки.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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