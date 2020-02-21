Офис Генерального прокурора 21 февраля направил в суд обвинительный акт против бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве. Его подозревают в противоправном преследовании участников Революции Достоинства.

Как сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора, следствие установило, что бывший милиционер, вероятно, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями и прокурорами, 19 февраля 2014 года незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных четырех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в центральной части столицы.

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"Кроме того, на основании ходатайств указанного следователя, при отсутствии каких-либо доказательств, обосновывающих сообщенное этим лицам подозрение, следственные судьи Днепровского райсуда Киева двум из них избрали мера пресечения в виде содержания под стражей", – уточняется в сообщении.

В виду изложенных фактов бывшему следователю инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных:

частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 364 (злоупотребление властью и служебным положением);

частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка);

частью 2 статьи 28, частью 3 статьи 371 (заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей);

частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности);

частью 2 статьи 28, статьей 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

В целом, напомнили в Офисе генпрокурора, из-за противоправного преследования 18 февраля 2014 года участников Революции Достоинства в суд направлено обвинительное заключение в отношении шести следователей, заместителя и начальника следственного отдела Днепровского РУ ГУ МВД Украины в Киеве, прокурора отдела прокуратуры, судьи и заместителя председателя Днепровского районного суда.

"В отношении бывшего заместителя прокурора Днепровского района Киева осуществляется досудебное расследование в другом уголовном производстве и он объявлен в розыск", – уточняется в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский заверил, что расследование дел Майдана продолжается и виновные в преступлениях будут наказаны. Об этом он заявил на встрече с родными Героев Небесной Сотни в шестую годовщину расстрела Майдана 20 февраля.

В то же время Печерский суд Киева отпустил под домашний арест очередного подозреваемого в расстреле майдановцев – экс-бойца "Омеги" Владимира Косенко.

Его обвиняют в убийстве Героя Украины Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова 20 февраля 2014 года.

А и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова заявила, что закон о недопущении преследования и наказания участников Революции Достоинства в 2014-2015 годах мешает справедливому расследованию убийств на Майдане.

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