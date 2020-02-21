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21 февраля • обновлено в 17:48
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Преследовал майдановцев: Офис генпрокурора передал в суд обвинение против следователя МВД

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Офис Генерального прокурора 21 февраля направил в суд обвинительный акт против бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве. Его подозревают в противоправном преследовании участников Революции Достоинства.

Как сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора, следствие установило, что бывший милиционер, вероятно, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями и прокурорами, 19 февраля 2014 года незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных четырех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в центральной части столицы.

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"Кроме того, на основании ходатайств указанного следователя, при отсутствии каких-либо доказательств, обосновывающих сообщенное этим лицам подозрение, следственные судьи Днепровского райсуда Киева двум из них избрали мера пресечения в виде содержания под стражей", – уточняется в сообщении.

В виду изложенных фактов бывшему следователю инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных:

  • частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 364 (злоупотребление властью и служебным положением);

  • частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка);

  • частью 2 статьи 28, частью 3 статьи 371 (заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей);

  • частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности);

  • частью 2 статьи 28, статьей 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

В целом, напомнили в Офисе генпрокурора, из-за противоправного преследования 18 февраля 2014 года участников Революции Достоинства в суд направлено обвинительное заключение в отношении шести следователей, заместителя и начальника следственного отдела Днепровского РУ ГУ МВД Украины в Киеве, прокурора отдела прокуратуры, судьи и заместителя председателя Днепровского районного суда.

"В отношении бывшего заместителя прокурора Днепровского района Киева осуществляется досудебное расследование в другом уголовном производстве и он объявлен в розыск", – уточняется в сообщении.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Евромайдан Расстрелы на Майдане
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Революция Достоинства Офис генерального прокурора Украины
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