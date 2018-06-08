"Предложил продать детей": Михаила Ефремова обвинили в бандитизме

Предложение российского актера Михаила Ефремова "посылать Украине газ бесплатно 10-15 лет", чтобы помириться со страной, "интересное, если рассуждать категориями русского рейха".

Такое заявление в интервьюOBOZREVATELсделал журналист Айдер Муждабаев.

Он прокомментировал высказывание Ефремова, озвученное в эфире программы журналиста Юрия Дудя, о способе примирения с Украиной: "Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом".

"То есть смысл его предложения таков. В семье несколько детей. Двух украли бандиты и держат в заложниках – Крым и Донбасс. И вот он предлагает родителям этой большой многодетной семьи продать этих детей за деньги", - сказал Муждабаев.

И заметил: "Ну, предложение, конечно, интересное – если рассуждать категориями русского рейха, с их работорговлей и продажностью, когда всё решают деньги".

Журналист подчеркнул: "Этим русским либералам надо выучить одну фразу: "Ворованное возвращают". Всё. Точка. А если вы его не возвращаете, вы остаетесь ворьем. И продать краденое хозяину – это предложение от людей с ментальностью преступника. И если они называют себя либералами, то это всего лишь кликуха такая - "Либерал". В одной банде с Путиным".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Айдер Муждабаев жестко ответил на предложение российского актера Михаила Ефремова отдать Украине Крымский мост, чтобы "помириться с Украиной".