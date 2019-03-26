"Предлагаем г*вно": Цимбалюк рассказал, как Путин относится к пленным россиянам

Процесс обмена пленными между Украиной и Россией не сдвигается с мертвой точки, поскольку стране-агрессору плевать на своих граждан, которые оказались в тюрьмах чужой страны за агрессию против нее же.

К тому же, если Украина всеми силами пытается вернуть на Родину своих граждан, то Россия пренебрегает судьбой своих и не рассматривает их жизни как ценность. Такое мнение в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

"Позиция Украины понятна — мы хотим вернуть своих. А здесь кум Путина, господин Медведчук прямо говорит, что президенту России абсолютно наплевать на российских граждан. Такое впечатление, что мы хотим поменять, вернуть что-то ценное и предлагаем какое-то г*вно, извините за прямоту. Потому что они всячески шарахаются от возможности вернуть россиян в Российскую Федерацию. Никому это не надо", — уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк считает, что единственное, за чем кум президента России Виктор Медведчук мог ездить в Москву, так это для обсуждения условий капитуляции Украины перед агрессором.

Ведь во всех остальных вопросах он не сможет договориться с Владимиром Путиным даже несмотря на личные связи. Примером этому является нерешенная проблема обмена заключенными.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!