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"Предлагаем г*вно": Цимбалюк рассказал, как Путин относится к пленным россиянам

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Процесс обмена пленными между Украиной и Россией не сдвигается с мертвой точки, поскольку стране-агрессору плевать на своих граждан, которые оказались в тюрьмах чужой страны за агрессию против нее же.

К тому же, если Украина всеми силами пытается вернуть на Родину своих граждан, то Россия пренебрегает судьбой своих и не рассматривает их жизни как ценность. Такое мнение в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Позиция Украины понятна — мы хотим вернуть своих. А здесь кум Путина, господин Медведчук прямо говорит, что президенту России абсолютно наплевать на российских граждан. Такое впечатление, что мы хотим поменять, вернуть что-то ценное и предлагаем какое-то г*вно, извините за прямоту. Потому что они всячески шарахаются от возможности вернуть россиян в Российскую Федерацию. Никому это не надо", — уверен он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк считает, что единственное, за чем кум президента России Виктор Медведчук мог ездить в Москву, так это для обсуждения условий капитуляции Украины перед агрессором.

Ведь во всех остальных вопросах он не сможет договориться с Владимиром Путиным даже несмотря на личные связи. Примером этому является нерешенная проблема обмена заключенными.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Владимир ПутинВиктор МедведчукРоман Цимбалюк
Место
Украина
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Не "как будто говно" а на самом деле говно. Говном оно стало не когда попало в плен а еще при рождении и даже раньше. Просто когда поехало воевать то достигло максимальной вонючести. А хуйлу на свое стадо плевать при любых раскладах. Даже на тех кто сидит дома и молится на него.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ушастый...ему не плевать ..ему все равно..это разные вещи...так считаем мы все россияне..сами влезли в какой то плен...сами пускай вылазиют..лично..ведь там среди них нет ни одного штатного военного из России...это так логично..А вот вы животные отправили своих военных прямо в СИЗО...лично ваш алкаш и...забыл о них..)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ohremenko Andrey, а пока сдохло 12 000 прыгающих животных
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Д Алексей, да ради бога..)))пускай сидят...как попали так сами и валазиют...Россия их в плен не посылала.
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