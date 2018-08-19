"Предателю железобетон!" Офицер ВСУ показал ликвидированного террориста

На Донбассе ликвидирован боевик из Горловки, который воевал на оккупированной территории, поддерживая террористов.

24-летний Артем Четверик был убит 15 августа, уточнил офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"Бригада-200" пополнилась очередным дембелем #ДМБ, Четверик Артем из Горловки. Все будет Украина и победа за нами!" - написал военный.

Пользователи соцсетей резко отреагировали на новость: "Предателю железобетон!".

Родные боевика опубликовали фото сына с черной лентой, подтверждая его гибель.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 августа двое украинских военных погибли, а еще двое получили ранения во время обстрела террористами позиций ВСУ на Донбассе. Также велись обстрелы из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.