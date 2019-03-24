|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar

3.9тЧитать материал на украинском

Подозреваемый в похищении водителя BlaBlaCar Тараса Познякова Луан Кингисепп (Лука), который погиб во время взрыва в Киеве 24 марта, был бойцом "Правого сектора".

Соответствующую хронику жизни 25-летнего мужчины из соцсетей собрало издание "Вести-Украина". Уточняется, что Кингисепп был уроженцем российского города Кирово-Чепецк.

"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
Новости
"Убил и поджег": под Киевом жестоко расправились с водителем Uber

По данным издания, "Лука" в последнее время служил в батальоне ДУК ПС "Сонечко", а в Киев приехал якобы в начале Евромайдана. До этого увлекался ездой на велосипедах и активно ругал выходцев из Кавказа.

"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar

В сети нашли фото за 2014 год из здания мэрии в Киеве. Тогда он был без бороды. В том же году он благодарил волонтеров за вещи, которые ему подарили. Позже "Лука" был в Песках и окрестностях Донецка.

"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar

В 2015 году он попал в объективы камер во время захвата кабинета ректора Ужгородского Национального университета. А после кровавой перестрелки в Мукачево "засветился" в батальоне "Сонечко".

"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar
"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Тег
Правый сектор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения