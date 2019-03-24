"Правый сектор" и Донбасс: что известно о погибшем подозреваемом в убийстве водителя BlaBlaCar

Подозреваемый в похищении водителя BlaBlaCar Тараса Познякова Луан Кингисепп (Лука), который погиб во время взрыва в Киеве 24 марта, был бойцом "Правого сектора".

Соответствующую хронику жизни 25-летнего мужчины из соцсетей собрало издание "Вести-Украина". Уточняется, что Кингисепп был уроженцем российского города Кирово-Чепецк.

По данным издания, "Лука" в последнее время служил в батальоне ДУК ПС "Сонечко", а в Киев приехал якобы в начале Евромайдана. До этого увлекался ездой на велосипедах и активно ругал выходцев из Кавказа.

В сети нашли фото за 2014 год из здания мэрии в Киеве. Тогда он был без бороды. В том же году он благодарил волонтеров за вещи, которые ему подарили. Позже "Лука" был в Песках и окрестностях Донецка.

В 2015 году он попал в объективы камер во время захвата кабинета ректора Ужгородского Национального университета. А после кровавой перестрелки в Мукачево "засветился" в батальоне "Сонечко".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2016 году таинственно исчез водитель BlaBlaCar, выехав из Львова в Киев с попутчиками.

Правоохранители обнаружили машину в одном из гаражей Киево-Святошинского района.

Как стало известно, украинца Тараса Познякова зверски убили.

23 марта в Голосеевском районе Луаном Кингисеппом (Лука) погиб в результате взрыва в квартире.

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