Позвольте Трампу "сдать" Украину Путину - Боровой

Президенту США Дональду Трампу следует позволить говорить с президентом России Владимиром Путиным об Украине без участия представителей украинской стороны.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Отвечая на вопрос, может ли Трамп в ходе переговоров с Путиным ставить на кон Крым или всю Украину, политик заверил: "Не может. Технически не может. Он не может это решить единолично".

"Но говорить об этом он может", - добавил Боровой.

"Давайте позволим ему говорить на эту тему, тем более что тут же у кремлевских начинается слюноотделение. Когда с ними говорят на их бандитском языке, они становятся мягче, более договороспособными", - пояснил он.

"Не волнуйтесь. Трамп Украину не обидит", - успокоил оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Константин Боровой заявил: Крымский мост следовало делать картонным, а не железобетонным. Политик также назвал сроки, когда Кубань может попроситься в состав Украины.