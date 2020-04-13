Пожары в Чернобыле: полиция поймала поджигателя

Полиция задержала уже второго мужчину, виновного в возникновении масштабных пожаров в Чернобыльской зоне Киевской области.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, злоумышленник попал в руки правоохранителей 13 апреля после обеда. По их информации, около 14:00 на территории зоны ЧАЭС случился очередной пожар, повлекший возникновение третьего очага огня в зоне отчуждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время проведения ряда розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к пожару, работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель", – говорится в сообщении полиции.

Полиция задержала поджигателя Чернобыльской зоны Сайт Национальной полиции Украины

Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там началось возгорание сухостоя. Когда мужчина вернулся на место преступления, то увидел, что огонь перекинулся дальше.

Однако он не позвонил ни спасателям, ни в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Впрочем, уже было поздно, и пламя перекинулось дальше: сначала ветер распространил его на территорию леса, а затем – в зону отчуждения, где и вспыхнул масштабный пожар.

Полиция задержала поджигателя Чернобыльской зоны Сайт Национальной полиции Украины

Сейчас спасатели продолжают борьбу с огнем на теории Чернобыльской АЭС. По данному факту будет зарегистрировано уголовное производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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