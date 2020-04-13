Пожары в Чернобыле: полиция поймала поджигателя

Полиция задержала уже второго мужчину, виновного в возникновении масштабных пожаров в Чернобыльской зоне Киевской области.
Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, злоумышленник попал в руки правоохранителей 13 апреля после обеда. По их информации, около 14:00 на территории зоны ЧАЭС случился очередной пожар, повлекший возникновение третьего очага огня в зоне отчуждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Во время проведения ряда розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к пожару, работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель", – говорится в сообщении полиции.
Полиция задержала поджигателя Чернобыльской зоны
Сайт Национальной полиции Украины
Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там началось возгорание сухостоя. Когда мужчина вернулся на место преступления, то увидел, что огонь перекинулся дальше.
Однако он не позвонил ни спасателям, ни в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Впрочем, уже было поздно, и пламя перекинулось дальше: сначала ветер распространил его на территорию леса, а затем – в зону отчуждения, где и вспыхнул масштабный пожар.
Полиция задержала поджигателя Чернобыльской зоны
Сайт Национальной полиции Украины
Сейчас спасатели продолжают борьбу с огнем на теории Чернобыльской АЭС. По данному факту будет зарегистрировано уголовное производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром перекинуло дальше.
13 апреля член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической.
Ведь, по его словам, огонь уже добрался города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
А сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко показала страшные кадры пожара, который уже вплотную подошел к конфайнменту атомной станции и 5 энергоблока.
В свою очередь, советник главы МВД Антон Геращенко и ГСЧС заверили, что никакой угрозы для ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов сейчас нет.
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