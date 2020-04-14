Пожары в Чернобыле: что происходит сейчас в зоне отчуждения. Фото и видео

В Чернобыльской зоне отчуждения и обязательного отселения продолжаются пожары, однако спасателям удается с ними справляться.

По состоянию на 7:00 14 апреля открытого огня там нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки в отдельных ячейках. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.

Пожары в Чернобыле dsns.gov.ua

Инженерной техникой спасатели создали примерно около 110 км минерализованных полос. А пожарная авиация – это 3 самолета и 3 вертолета – в течение 13 апреля совершила 227 сбросов – 538 т. воды.

По данным ДСНС, всего на территории Зоны отчуждения привлечено 415 человек и 98 единиц техники.

Пожары в Чернобыле dsns.gov.ua

"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч)", – говорится в сообщении.

Пожары в Чернобыле twitter.com/MVS_UA

Советник главы МВД Антон Геращенко тоже подчеркнул, что открытого огня в Чернобыле сейчас нет.

"Большое спасибо сотням наших пожарных, которые каждый день, рискуя жизнью и здоровьем, останавливали огонь. Все будет хорошо!" – написал он на своей странице в Facebook.

Пожары в Чернобыле dsns.gov.ua

Спасатели, работающие в Чернобыльской зоне, сообщают - ночью был дождь! 💦



Еще вчера пожарные ликвидировали пожар на территории Котовского лесничества.



Сейчас на месте работает 321 спасатель и 66 единиц техники, в том числе и авиация. pic.twitter.com/sTqJ8zyIiA - МВД Украины (@MVS_UA) April 14, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Полиция задержала уже второго мужчину, виновного в возникновении масштабных пожаров в Чернобыльской зоне Киевской области.

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