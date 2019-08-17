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Пожар в "Токио Стар" в Одессе: количество жертв выросло

1.8т Читать материал на украинском

Количество погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до девяти.

Как сообщает пресс-служба ГоСЧС, спасатели нашли тело еще одного человека.

"По уточненной информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", – заявили спасатели.

Вид с дрона на отель "Токио Стар"

Вид с дрона на отель "Токио Стар"

"Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина Одесса
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Что за "отель" без окон без дверей? Как можно поселиться в такой дыре? Семьям погибших соболезнования
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Mihailova Kristina, там жили такие как ты соски , и осюда вывод --банда держала кубло , которое згорело , передел , а как же мер ? любитель руцкого мира ,,,,,,,,,,может в доле ,,,,,
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