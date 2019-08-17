Пожар в "Токио Стар" в Одессе: количество жертв выросло

Количество погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до девяти.

Как сообщает пресс-служба ГоСЧС, спасатели нашли тело еще одного человека.

"По уточненной информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", – заявили спасатели.

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