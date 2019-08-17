Пожар в "Токио Стар" в Одессе: количество жертв выросло

Количество погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до девяти.
Как сообщает пресс-служба ГоСЧС, спасатели нашли тело еще одного человека.
"По уточненной информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", – заявили спасатели.
Вид с дрона на отель "Токио Стар"
"Думская"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полиция рассматривает три версии: инсценировка пожара для сокрытия убийства; нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.
Руководство "Токио Стар" не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года. При этом в номерах не было даже окон, чтобы люди могли спастись. Они задохнулись внутри.
Владельцем оказался 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.
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