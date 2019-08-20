Пожар в отеле "Токио Стар": суд принял решение по скандальному владельцу

Во вторник, 20 августа Киевский районный суд избрал меру пресечения для владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черному.

Как передает "Думская", предпринимателя отправили в СИЗО без права выхода на свободу под залог.

Отмечается, что во время судебного заседания защита бизнесмена заявила отвод следователю и прокурору, которые, по мнению адвокатов, грубо нарушили права их подзащитного. Однако судья Вадим Иванчук решил отказать защите Черного в отводе прокурора.

Добавим, что на суде раввин Авроом Вольф заявлял, что готов взять бизнесмена на поруки.

Сторона обвинения требовала для Черного 60 суток ареста без залога. Прокурор заявил, что при обыске у бизнесмена была найдена ксерокопия американского паспорта на имя Черного В. Л. Но оригинала документа они не нашли.

Отметим, что адвокаты Черного на суде заявили, что их клиент является собственником только первого этажа отеля "Токио Стар", а пожар был на втором, где собственник другой человек.

Сам же задержанный уверял судей, что сбегать не собирается, ведь в Украине у него есть собственность, который он лишится, если сбежит.

"Уголовного преследования я не боюсь. У меня в жизни были моменты, когда против меня велось 70 дел", – отметил Черный.

Добавим, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Черный отказался расселять людей после пожара в своей гостинице и выплачивать им компенсацию.

"Что касается собственника, то размещать людей в другой гостинице и выплачивать помощь или компенсацию, он отказался", – отметил градоначальник.

При этом Черный обвинил чиновников во лжи, заявив, что он не отказывался в помощи пострадавшим.

"Никто не отказался. Я находился в СИЗО. Кроме меня, никто решения не принимает. Компенсация предполагает вину. До решения экспертизы не может быть компенсации в любом случае. Но всем произведены выплаты просто потому, что люди пострадали. Не потому, что это компенсация или признание вины, это помощь. Людям оплачивают лечение, вернули все возможные деньги, дали на билеты. Возможно, не всем, потому что охватить всех физически не могли", – рассказывал он.

Суд над Черным Думская

Вадим Черный (в центре) Думская

Судья Вадим Иванчук Думская

Раввин Авроом Вольф Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате пожара в "Токио Стар" в ночь на 17 августа погибли 9 человек. В течение суток был задержан владелец отеля в Одессе Вадим Черный, который высказал готовность понести наказание, а затем написал письмо президенту Владимиру Зеленскому.

По результатам вскрытия тел жертв пожара полиция оставила две версии трагедии – нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

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