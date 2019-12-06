Выводила детей и возвращалась в огонь: в Одессе на глазах у мужа достали из завалов тело преподавателя

В Одессе из-под завалов сгоревшего колледжа достали тело преподавателя Анны Бортюк. Она считалась одной из 15 без вести пропавших. Ее муж – пожарный – присутствовал во время поисков и наблюдал, как тело супруги доставали из-под обломков.

О том, кем была и как погибла Анна – в материале OBOZREVATEL.

"Горит здание, где работает твоя жена"

У 44-летней преподавательницы колледжа экономики, права и ресторанно-гостиничного бизнеса Анны Бортюк осталась семья – взрослые сын и дочь, пожилые родители и супруг.

Анна Бортюк, погибшая преподавательница колледжа Facebook Анны Бортюк

Ее муж, Николай, работает в ГУ по чрезвычайным ситуациям Одесской области. Он много лет был спасателем, а в последнее время работает в управлении. "Но когда пожарные получили вызов из колледжа, то они позвонили Николаю и сказали, что едут тушить пожар туда, где работает его Аня. Конечно, он кинулся туда", – рассказывает один из знакомых семьи.

"Если что, беги наверх"

На звонки жена не отвечала. Дочь Александра постоянно набирала маму по телефону, минут 15-20 еще вызов шел, а потом связь оборвалась. Хотя Анна никогда не брала с собой телефон на пары, возможно и в этот раз она оставила его в учительской.

Анна Бортюк с дочкой Facebook Анны Бортюк

Студенты рассказывали, что Анна Бортюк выводила детей из горящего здания, потом снова возвращалась туда и снова выводила. "Вероятно, потому что она сама мама двоих детей. А еще ее муж работал спасателем, она знала, что нужно делать. Он все время ей говорил: "Аня, если будет пожар, беги наверх. Когда конструкции будут рушиться, тебя хоть не завалит". Ее первой и нашли, потому что она была наверху. Ее тело не было обгоревшим, а лишь покрыто сажей, а из носа шла кровь. Она задохнулась", – говорит ее знакомая.

Была ли возможность спастись? Студенты потом рассказывали, что бежали наверх на ощупь, все было затянуто черным ядовитым дымом. По пути они уже спотыкались о трупы.

Анна с мужем, Николаем ОК Николая Бортюка

"Мы даже думаем, не был ли это поджег? Ведь пожар начался на 3-м этаже, еще не горели 4-й и 5-й, но огонь пылал на 6-м. Все как-то странно выглядит", – говорит одна из сотрудниц колледжа.

Мама и оттуда беспокоится о сыне

А в ночь, когда горел колледж, ее младшему сыну Володе снился сон. У него проблемы со здоровьем, слабое сердце. "Во сне Анна сказала ему, чтобы он на похороны не приходил, потому что ему нельзя нервничать, он этого не выдержит. Сначала думали, что это хороший знак и Анна жива. Но потом надежда исчезла. Аня даже оттуда побеспокоилась о сыне", – рассказывает знакомая.

Анна Бортюк ОК Николая Бортюка

Анна Бортюк много лет работала в этом колледже, преподавала высшую информатику. Знакомые говорят, что преподавание было ее любимым делом. "Она всю себя отдавала работе. К ней постоянно шли ученики домой, уже вроде и времени нет, но все равно дети идут. Потому что она хорошо знала свой предмет, была доброй и отзывчивой, никогда не скандалила. У других бы уже нервы не выдержали от такого графика, а ей нравилось", – рассказывает преподаватель этого колледжа.

Первые часы работы спасателей внутри сгоревшего здания

Ее друзья уверены, что Анна не могла поступить иначе, знала, что может уже и не вернуться, но все равно отправилась спасать детей. Тело Анны вытащили из-под завалов на глазах у мужа, он ее опознал. Она была первой, кого удалось достать оттуда. Прощание с ней пройдет в субботу, в 11.00.

Первую часть о пропавших без вести в Одесском колледже читайте здесь.

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