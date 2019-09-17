Пожар в доме Гонтаревой: стало известно, что удалось спасти. Новые фото

Некоторые вещи из дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом, в котором ночью 17 сентября произошел пожар, удалось спасти.

Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Анна Миронюк. На кадрах также заметны последствия пожара.

"Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек – эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара в доме экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой прошлой ночью", – написала журалистка.

Дом Валерии Гонтаревой facebook.com/Anna.Myroniuk

По ее информации, на видео с камер наблюдения видно, как неизвестный человек в балаклаве перебрасывает через забор зажигательную ракету – светошумовую и звуковую.

Дом Валерии Гонтаревой facebook.com/Anna.Myroniuk

Дом Валерии Гонтаревой facebook.com/Anna.Myroniuk

Дом Валерии Гонтаревой facebook.com/Anna.Myroniuk

Дом Валерии Гонтаревой facebook.com/Anna.Myroniuk

Дом Валерии Гонтаревой facebook.com/Anna.Myroniuk

Дом Валерии Гонтаревой facebook.com/Anna.Myroniuk

Валерия Гонтарева ЛІГА.Бизнес

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