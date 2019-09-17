Пожар в доме Гонтаревой: стало известно, что удалось спасти. Новые фото

Некоторые вещи из дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом, в котором ночью 17 сентября произошел пожар, удалось спасти.
Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Анна Миронюк. На кадрах также заметны последствия пожара.
"Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек – эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара в доме экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой прошлой ночью", – написала журалистка.
Дом Валерии Гонтаревой
facebook.com/Anna.Myroniuk
По ее информации, на видео с камер наблюдения видно, как неизвестный человек в балаклаве перебрасывает через забор зажигательную ракету – светошумовую и звуковую.
Дом Валерии Гонтаревой
facebook.com/Anna.Myroniuk
Дом Валерии Гонтаревой
facebook.com/Anna.Myroniuk
Дом Валерии Гонтаревой
facebook.com/Anna.Myroniuk
Дом Валерии Гонтаревой
facebook.com/Anna.Myroniuk
Дом Валерии Гонтаревой
facebook.com/Anna.Myroniuk
Дом Валерии Гонтаревой
facebook.com/Anna.Myroniuk
Валерия Гонтарева
ЛІГА.Бизнес
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар в поместье семьи Валерии Гонтаревой произошел около 3 часов ночи 17 сентября.
Просторный жилой дом площадью 316 квадратных метров в Гореничах под Киевом зарегистрирован на мужа экс-главы НБУ Олега Гонтарева.
Появилась официальная информация полиции и спасателей по факту случившегося.
Позже стало известно, что на месте пожара нашли ракеты. В сети опубликовали видео пылающего дома Гонтаревой.
Правоохранители остановились на одной версии инцидента – умышленном поджоге.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.