Пожар в доме Гонтаревой: опубликовано новое видео с места ЧП

Опубликовано новое видео с места пожара, где под Киевом сгорел дом бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Кадры с места ЧП в Facebook выложил "Информатор". На видео показаны спасатели, которые боролись с огненной стихией.

Напомним, что в ночь на 17 сентября в Киевской области в поселке Гореничи сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. По ее словам, неизвестные перебросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Особняк выгорел полностью, его не удалось потушить даже пожарным.

Отметим, что жилой дом площадью 316 квадратных метров зарегистрирован на мужа экс-главы НБУ Олега Гонтарева.

В полиции рассматривают несколько версий возгорания дома Гонтаревой. Среди прочих версий – неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!