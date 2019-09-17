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17 сентября • обновлено в 12:03
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Пожар в доме Гонтаревой: опубликовано новое видео с места ЧП

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Опубликовано новое видео с места пожара, где под Киевом сгорел дом бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Кадры с места ЧП в Facebook выложил "Информатор". На видео показаны спасатели, которые боролись с огненной стихией.

Напомним, что в ночь на 17 сентября в Киевской области в поселке Гореничи сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. По ее словам, неизвестные перебросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Особняк выгорел полностью, его не удалось потушить даже пожарным.

Отметим, что жилой дом площадью 316 квадратных метров зарегистрирован на мужа экс-главы НБУ Олега Гонтарева.

В полиции рассматривают несколько версий возгорания дома Гонтаревой. Среди прочих версий – неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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