Появилось видео подлой атаки войск Путина на ВСУ под Золотым

В сети показали новое видео по подготовке российско-оккупационными войсками наступления на ВСУ под Золотым на Донбассе 18 февраля.

Соответствующее видеодоказательство опубликовал в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как террористы в российской униформе подло направляются в сторону позиций украинских защитников.

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым t.me/Tsaplienko

"Вот как выглядели события 18 февраля у Золотого. Просто как на параде, оккупанты в российской униформе направляются на украинские позиции", – отметил журналист.

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым t.me/Tsaplienko

При этом Цаплиенко подчеркнул, что видео было модифицировано так, чтобы невозможно было "вычислить", откуда именно оно снималось.

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым t.me/Tsaplienko

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым t.me/Tsaplienko

Как сообщал OBOZREVATEL:

Террористы "ЛНР" попытались обвинить в кровавом сражении под Золотым Объединенные силы. С этой целью они бросили в информационное пространство видео с фейковыми заявлениями "официального представителя народной милиции" ЛНР "Якова Осадчего.

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