Появилось видео подлой атаки войск Путина на ВСУ под Золотым

В сети показали новое видео по подготовке российско-оккупационными войсками наступления на ВСУ под Золотым на Донбассе 18 февраля.
Соответствующее видеодоказательство опубликовал в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, как террористы в российской униформе подло направляются в сторону позиций украинских защитников.
Атака войск Путина на ВСУ под Золотым
t.me/Tsaplienko
"Вот как выглядели события 18 февраля у Золотого. Просто как на параде, оккупанты в российской униформе направляются на украинские позиции", – отметил журналист.
Атака войск Путина на ВСУ под Золотым
t.me/Tsaplienko
При этом Цаплиенко подчеркнул, что видео было модифицировано так, чтобы невозможно было "вычислить", откуда именно оно снималось.
Атака войск Путина на ВСУ под Золотым
t.me/Tsaplienko
Атака войск Путина на ВСУ под Золотым
t.me/Tsaplienko
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе.
В результате боя ВСУ понесли тяжелые потери. Оккупанты попытались прорваться через линию разграничения.
В сети начали появляться видео адских боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе 18 февраля.
В пресс-центре ОТГ "Север" подтвердили прорыв террористов через линию разграничения в районе н.п. Ореховое и рассказали, что в ходе ожесточенных боев на Донбассе ВСУ действительно понесли потери.
Позже появилась информация о том, что бой под Золотым завершился после 10:00. ВСУ дали достойный отпор врагу.
У оккупантов четверо погибших и шесть тяжелораненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны.
Террористы "ЛНР" попытались обвинить в кровавом сражении под Золотым Объединенные силы. С этой целью они бросили в информационное пространство видео с фейковыми заявлениями "официального представителя народной милиции" ЛНР "Якова Осадчего.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.