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28 февраля • обновлено в 11:30
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Появилось видео подлой атаки войск Путина на ВСУ под Золотым

3.7т
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В сети показали новое видео по подготовке российско-оккупационными войсками наступления на ВСУ под Золотым на Донбассе 18 февраля.

Соответствующее видеодоказательство опубликовал в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как террористы в российской униформе подло направляются в сторону позиций украинских защитников.

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым

t.me/Tsaplienko

"Вот как выглядели события 18 февраля у Золотого. Просто как на параде, оккупанты в российской униформе направляются на украинские позиции", – отметил журналист.

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым

t.me/Tsaplienko

При этом Цаплиенко подчеркнул, что видео было модифицировано так, чтобы невозможно было "вычислить", откуда именно оно снималось.

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым

t.me/Tsaplienko

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым

Атака войск Путина на ВСУ под Золотым

t.me/Tsaplienko

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Террористы "ЛНР" попытались обвинить в кровавом сражении под Золотым Объединенные силы. С этой целью они бросили в информационное пространство видео с фейковыми заявлениями "официального представителя народной милиции" ЛНР "Якова Осадчего.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Цаплиенко
Место
Украина
Теги
видео Вооруженные силы Украины Россия - страна-агрессор террористы "ДНР"
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
войск путина на войска абамы.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Что это за слоновья прогулка?Ваше рагулей за теппилов держат.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это пи..ц))) Неужели вот это фуфло украинский пипл хавает? В таком случае можно смело сказать, что это "доблестные войска ВСУ перед решающим броском на Москву")))) "Укрожурналистика" пробила очередное днище канализации....
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