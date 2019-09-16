"Я 100% видела!" Участница "мажорного" ДТП в Харькове нелепо оправдалась

В сети появилось видео ДТП с элитным авто в Харькове, где пострадали четыре пешехода, на котором собственница кабриолета рассказывает свою версию произошедшего.

Ролик опубликовало сообщество "Типичное ХТЗ". На нем девушка, которая сбила людей на тротуаре, утверждает, что перед ней якобы поворачивало другое авто, которое сбило ее с толку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я 100% видела – она поворачивала", – говорит собственница Audi TT, которая осуществила наезд на людей. Также на кадрах видно, как медики укладывают пострадавших на носилки.

ДТП в Харькове Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Харькова 18 октября 2017 года на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате погибло шесть человек.

Виновники трагедии, Елена Зайцева и Геннадий Дронов, получили по десять лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

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