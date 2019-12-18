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18 декабря • обновлено в 14:18
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Ему было 27: появилось фото погибшего на Донбассе воина ВСУ

1.6т
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В сети появилось фото воина ВСУ Василия Лисицына, которого российские оккупанты убили в зоне ООС на Донбассе 17 декабря.

Его опубликовали в Facebook на странице 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, где проходил службу погибший Герой.

"С грустью сообщаем, что 17.12.2019, около 19 часов, в результате вражеского обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, старший солдат Василий Лисицын. Искренне сочувствуем близким и родным погибшего. Не простим. Не забудем", – написали побратимы защитника.

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Василий Лисицын

Василий Лисицын

Facebook 28 ОМБр ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода

Также пост о нем опубликовала журналистка Лилия Рагуцкая. Она рассказала, что Герою было всего 27 лет, он был родом из Кропивницкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря во время вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук. Погибшему был всего 21 год.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Опять эта биомасса наступила на собственную мину?
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фил филька
фил филька
не захотел чувак жить и работать у себя дома. решил ликвидироваться приехав в чужой дом. просили? распишитесь.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если метко в башку,то можно разобрать на запчасти ссаного хероя.
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