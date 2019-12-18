Ему было 27: появилось фото погибшего на Донбассе воина ВСУ

В сети появилось фото воина ВСУ Василия Лисицына, которого российские оккупанты убили в зоне ООС на Донбассе 17 декабря.
Его опубликовали в Facebook на странице 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, где проходил службу погибший Герой.
"С грустью сообщаем, что 17.12.2019, около 19 часов, в результате вражеского обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, старший солдат Василий Лисицын. Искренне сочувствуем близким и родным погибшего. Не простим. Не забудем", – написали побратимы защитника.
Василий Лисицын
Facebook 28 ОМБр ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода
Также пост о нем опубликовала журналистка Лилия Рагуцкая. Она рассказала, что Герою было всего 27 лет, он был родом из Кропивницкого.
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря во время вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук. Погибшему был всего 21 год.
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