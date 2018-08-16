Появились "зеленые человечки": Россия пошла на провокацию против соседа Украины

Российские военные провели несанкционированные учения в Зоне безопасности в Приднестровье. Министерство обороны Молдовы в ответ назвало действия российской стороны провокацией.

Как пишет "Европейская правда", миссия ОБСЕ в стране выразила свою обеспокоенность в связи с проведением Оперативной группой российских войск военных учений, в частности форсирования реки, в Зоне безопасности 14 и 15 августа.

Отмечается, что наблюдателям помешали провести полный мониторинг учений в соответствии с их мандатом.

13 августа на официальном сайте Западного военного округа России появилась информация о том, что Оперативная группа российских войск, дислоцированная в приднестровском регионе, подготовила боевую бронетехнику для возможных учений с переходом водных барьеров.

Утром 14 августа на левом берегу Днестра, в районе пляжа в селе Тырнаука Слободзейского района и у пешеходного моста через реку Днестр в Тирасполе, была размещена бронетехника и военные грузовые автомобили без номерных знаков и знаков различия. Согласно сообщениям, хорошо был слышен звук моторов бронетехники, а военную технику заметили, когда она вошла в воды реки Днестр.

Военное командование контингента миротворческих сил Молдовы инициировало меры по проверке этой территории, однако неизвестные лица запретили доступ на место событий.

В свою очередь министр обороны Молдовы Еуджен Стурза назвал учения РФ в Зоне безопасности, с бронированными грузовиками без номерных знаков провокационными действиями, которые подрывают основы обоснования российской стороны как миротворческой миссии.

"Им крайне сложно объяснить, что учения зеленых человечков по переходу Днестра на бронетехнике не являются миротворческой миссией, и то, что они делают, не обеспечивает мира в регионе. Может, ОБСЕ поможет нам объяснить разницу?" - добавил он.

Как известно, согласно подписанному в 1992 году в Москве Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.

Позже была основана и Объединенная контрольная комиссия, в состав которой вошли представители Приднестровья, Молдовы, России, Украины и ОБСЕ, Объединенное военное командование, Объединенный штаб, Совместные миротворческие силы и аппарат военных наблюдателей.

Проведение военных учений в зоне безопасности требует разрешения ОКК, чего в данном случае не было сделано, отмечают в ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Приднестровье отказалось от вывода войск РФ.