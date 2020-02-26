Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже известны люди, которые при падении малайзийского боинга рейса МН17 в 2014 году охраняли место после его падения, а также те, кто видел запуск и участвовал в процессе подготовки, перевозки, установки и проведения стрельб по самолету.

Как он отметил, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах форума Age of Crimea 2020 ("Время Крыма"), со всеми ними работает следствие, передает корреспондент УНН. Называть имена причастных до первого суда в Нидерландах, который состоится 9 марта, министр отказался.

"Эти все люди сейчас находятся, с ним работает следствие, частично это происходит на территории Украины, частично следствие, которое есть в Нидерландах", – сказал Пристайко.

Он напомнил, что Украина передала право Нидерландам проводить следствие в этом вопросе.

"Давайте дождемся 9 марта. Вы помните, что в прошлом году закончилось техническое расследование, сейчас – уголовное. Должны быть названы конкретные люди, ответственные за уничтожение самолета и всех людей, находившихся на борту", – заявил министр.

Напомним, у прокуратуры Нидерландов есть 13 свидетелей по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский следователь, представитель международной Совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что у них есть свидетель запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17. В МИД РФ назвали это заявление "балаганом".

Напомним, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе рейса МН17. Суд начнется 9 марта 2020 в судебном комплексе "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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