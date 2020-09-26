Появились имя и фото курсанта с самолета Ан-26, скончавшегося в больнице

В больнице после авиакатастрофы самолета Ан-26 возле Чугуева умер курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Виталий Вильховый.

Как сообщили "Сегодня" в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, Вильховый был родом из Львовской области и закончил Львовский военный лицей им. Героев Крут (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Парень умер около 10:50 в реанимации госпиталя, куда его доставили с ожогами 90% тела. Врачи всю ночь и утро боролись за его жизнь, однако безуспешно.

Лицей им. Героев Крут выразил в Facebook сочувствие семьям и родственникам погибших.

"Все братство крутянцев скорбит по утрате", – говорится в сообщении.

Из 27 человек, находившихся на борту самолета, после авиакатастрофы выжил только курсант Вячеслав Золочевский. Он также находится в госпитале, однако его состояние не вызывает опасений у медиков – у парня только сотрясение мозга и шоковое состояние.

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