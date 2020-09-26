Появились имя и фото курсанта с самолета Ан-26, скончавшегося в больнице
Виталий Вильховый был родом из Львовской области и закончил военный лицей им. Героев Крут
Его доставили в больницу с ожогами 90% тела
Врачи всю ночь и утро боролись за жизнь курсанта, однако безуспешно
В больнице после авиакатастрофы самолета Ан-26 возле Чугуева умер курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Виталий Вильховый.
Как сообщили "Сегодня" в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, Вильховый был родом из Львовской области и закончил Львовский военный лицей им. Героев Крут (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Парень умер около 10:50 в реанимации госпиталя, куда его доставили с ожогами 90% тела. Врачи всю ночь и утро боролись за его жизнь, однако безуспешно.
Лицей им. Героев Крут выразил в Facebook сочувствие семьям и родственникам погибших.
"Все братство крутянцев скорбит по утрате", – говорится в сообщении.
Из 27 человек, находившихся на борту самолета, после авиакатастрофы выжил только курсант Вячеслав Золочевский. Он также находится в госпитале, однако его состояние не вызывает опасений у медиков – у парня только сотрясение мозга и шоковое состояние.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Президент Владимир Зеленский приехал на место падения Ан-26 и объявил 26 сентября днем траура в Украине.