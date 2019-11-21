Нашли мертвым: появились фото ликвидированного на Донбассе стрелка "ДНР"

В сети показали фото ликвидированного террориста "ДНР", воевавшего против Украины на Донбассе.
Снимками на своем Telegram-канале поделился офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). По его информации, наемник Евгений Гаврилюк (позывной "Гаврик") пропал 3 августа текущего года и был найден мертвым в Донецке.
"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. После концерта пропал в Донецке, где и был найден потом с билетом в кармане", – написал украинский военнослужащий о террористе.
Иллюстрация. Террорист "ДНР"
freeradio.com.ua
"Все будет Украина и победа за нами!" – добавил он. Отметим, согласно данных волонтерского сайта "Миротворец", Гаврилюк был стрелком в террористическом батальоне "Оплот".
Евгений Гаврилюк (позывной "Гаврик")
Telegram-канал Анатолия Штефана
Евгений Гаврилюк (позывной "Гаврик")
Миротворец
Фото со страницы террориста в соцсети
Фото со страницы террориста в соцсети
Фото со страницы террориста в соцсети
Фото со страницы террориста в соцсети
Фото со страницы террориста в соцсети
Данные о боевике на его аккаунте
Telegram-канал Анатолия Штефана
Telegram-канал Анатолия Штефана
Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе было ликвидировано два террориста.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.