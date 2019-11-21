Нашли мертвым: появились фото ликвидированного на Донбассе стрелка "ДНР"

В сети показали фото ликвидированного террориста "ДНР", воевавшего против Украины на Донбассе.

Снимками на своем Telegram-канале поделился офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). По его информации, наемник Евгений Гаврилюк (позывной "Гаврик") пропал 3 августа текущего года и был найден мертвым в Донецке.

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. После концерта пропал в Донецке, где и был найден потом с билетом в кармане", – написал украинский военнослужащий о террористе.

Иллюстрация. Террорист "ДНР" freeradio.com.ua

"Все будет Украина и победа за нами!" – добавил он. Отметим, согласно данных волонтерского сайта "Миротворец", Гаврилюк был стрелком в террористическом батальоне "Оплот".

Евгений Гаврилюк (позывной "Гаврик") Telegram-канал Анатолия Штефана

Евгений Гаврилюк (позывной "Гаврик") Миротворец

Фото со страницы террориста в соцсети

Фото со страницы террориста в соцсети

Фото со страницы террориста в соцсети

Фото со страницы террориста в соцсети

Фото со страницы террориста в соцсети

Данные о боевике на его аккаунте Telegram-канал Анатолия Штефана

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе было ликвидировано два террориста.

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