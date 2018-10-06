''Потерял частично память'': появились жуткие подробности о выданном России Тумгоеве

Экстрадированный из Украины в Россию уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев был жестоко избит во время этапирования.

Как сообщил сотрудник благотворительной организации Vayfond (Швеция) со ссылкой на родственников мужчины, он частично в результате потерял память, передает "Кавказ.Реалии".

По его словам, один из близких говорил по телефону с Тумгоевым, когда он был в СИЗО-2 Пятигорска перед отправкой во Владикавказ.

"Его увезли, сказали, что этап на Владикавказ. Тимура избили, он даже потерял частично память. Он очень просил не забывать про него и помочь, как только это возможно. Он также сказал, что ему грозит срок от 15 лет до пожизненного. Какие именно это были статьи, не сказал", - рассказал сотрудник благотворительной организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что расследование дела экстрадиции Тумгоева завершится через пару недель.

До этого спикер ГПУ Андрей Лысенко пообещал, что Киев обратится в международный суд с требованием о возвращении уроженца Ингушетии, если Россия будет нарушать его права.