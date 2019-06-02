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"Потеря для всей Украины": стало известно о смерти замкомандира "Азова". Фото Героя

2.3тЧитать материал на украинском

В сети сообщили о трагической и преждевременной гибели Игоря Прозапаса (друга "Кихота") — бывшего замкомандира полка "Азов" по применению артиллерии.

Информация о его смерти появилась на официальной странице "Азова" в Facebook. "С грустью сообщаем, что трагически и преждевременно оборвалась жизнь бывшего бойца полка "Азов" Игоря Прозапаса с позывным "Кихот". "Кихот" присоединился к "Азову" в 2015 году, был ярким представителем новой военной элиты, представлял поколение настоящих боевых офицеров", — говорится в опубликованном некрологе.

Также отмечается, что под авторством Героя вышло несколько научных статей, например, о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте.

"Друг "Кихот" всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным побратимом. Его истинная преданность борьбе и нашей общей идее является примером для последующих поколений. Выражаем искренние соболезнования родным "Кихота" и всем, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей Украины. Помним!" — говорится в сообщении "Азова".

Игорь Прозапас

Игорь Прозапас

Facebook "Азова"

Игорь Прозапас

Игорь Прозапас

Facebook "Азова"

Игорь Прозапас

Игорь Прозапас

Facebook "Азова"

Игорь Прозапас

Игорь Прозапас

Facebook "Азова"

Новости
На Донбассе погиб боец ВСУ: в сети показали фото героя

Под постом украинцы массово оставляют комментарии со словами скорби о гибели украинского защитника.

"Достойный сын своей страны! Воин! Человек! Герой! Вечная память, вечная слава и вечное уважение человеческое!", "Светлая память Герою!", "Нет слов. Покойся с миром, побратим", "Опять Вальхалла забирает лучших! Один из лучших сыновей Украины. Для меня была честь стоять рядом с тобой", "Боль, идут такие молодые и достойные", "Отдыхай спокойно, лучший сын Украины!" — пишут люди.

"Потеря для всей Украины": стало известно о смерти замкомандира "Азова". Фото Героя

"Потеря для всей Украины": стало известно о смерти замкомандира "Азова". Фото Героя

"Потеря для всей Украины": стало известно о смерти замкомандира "Азова". Фото Героя

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился список и фотографии защитников Украины, погибших на Донбассе в мае 2019 года: Денис Козьма, Иван Сакаль, Сергей Дрогин, Владимир Коваль, Антон Безверхний, Василий Джус, Роман Досяк, Александр Пузиков и Борис Степанченко.

Напомним, что Безверхний был другом погибшей Яны Червоной ("Ведьмы"). Он погиб 14 мая от ранения, нанесенного вражеским снайпером.

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Место
Украина
Тег
"Азов"
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Белый господин
Белый господин
Передоз?
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Белый господин
Белый господин
А впрочем какая разница... Возмездие быстро настигло.
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Хорошо сдох. Побольше бы таких.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Какя смешная фамилия -Прозапас))) Прозапас ушёл в запас.
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