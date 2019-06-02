"Потеря для всей Украины": стало известно о смерти замкомандира "Азова". Фото Героя

В сети сообщили о трагической и преждевременной гибели Игоря Прозапаса (друга "Кихота") — бывшего замкомандира полка "Азов" по применению артиллерии.

Информация о его смерти появилась на официальной странице "Азова" в Facebook. "С грустью сообщаем, что трагически и преждевременно оборвалась жизнь бывшего бойца полка "Азов" Игоря Прозапаса с позывным "Кихот". "Кихот" присоединился к "Азову" в 2015 году, был ярким представителем новой военной элиты, представлял поколение настоящих боевых офицеров", — говорится в опубликованном некрологе.

Также отмечается, что под авторством Героя вышло несколько научных статей, например, о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте.

"Друг "Кихот" всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным побратимом. Его истинная преданность борьбе и нашей общей идее является примером для последующих поколений. Выражаем искренние соболезнования родным "Кихота" и всем, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей Украины. Помним!" — говорится в сообщении "Азова".

Игорь Прозапас Facebook "Азова"

Игорь Прозапас Facebook "Азова"

Игорь Прозапас Facebook "Азова"

Игорь Прозапас Facebook "Азова"

Под постом украинцы массово оставляют комментарии со словами скорби о гибели украинского защитника.

"Достойный сын своей страны! Воин! Человек! Герой! Вечная память, вечная слава и вечное уважение человеческое!", "Светлая память Герою!", "Нет слов. Покойся с миром, побратим", "Опять Вальхалла забирает лучших! Один из лучших сыновей Украины. Для меня была честь стоять рядом с тобой", "Боль, идут такие молодые и достойные", "Отдыхай спокойно, лучший сын Украины!" — пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился список и фотографии защитников Украины, погибших на Донбассе в мае 2019 года: Денис Козьма, Иван Сакаль, Сергей Дрогин, Владимир Коваль, Антон Безверхний, Василий Джус, Роман Досяк, Александр Пузиков и Борис Степанченко.

Напомним, что Безверхний был другом погибшей Яны Червоной ("Ведьмы"). Он погиб 14 мая от ранения, нанесенного вражеским снайпером.

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