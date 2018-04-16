Посыпались кости: на Луганщине в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

В понедельник, 16 апреля, в Лисичанске Луганской области в результате ДТП с участием грузовика и маршрутного такси пострадали 10 человек.

В ГУ Нацполиции в Луганской области сообщили, что авария с участием автомобиля "МАЗ" и микроавтобуса "Рута" произошла около 12:10 на перекрестке улиц Машиностроителей и Гора Попова.

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После столкновения маршрутка съехала в кювет, а грузовик, перевозивший кости, перевернулся и груз высыпался на дорогу.

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В результате ДТП пострадали 10 человек, среди них водитель маршрутки и пассажир "МАЗа". У трех пострадавших переломы ребер и ключицы, семеро получили ушибы.

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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Напомним, 8 апреля в аннексированном Крыму на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с поездом, в результате чего погибли пять человек.