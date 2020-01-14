Построен в охранной зоне теплосетей: кого накажут за обваренных кипятком в Ocean Plaza киевлян

Названа предварительная причина аварии магистрального трубопровода возле Ocean Plaza, в результате чего кипятком обварились 11 человек. Это строительство ТРЦ в охранной зоне теплосетей и старые коммуникации.

О том, кто понесет ответственность за ЧП и как бывшие собственники связаны с "ЛДНР", читайте в материале OBOZREVATEL.

Как накажут?

Ocean Plaza построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей. И это могло стать причиной прорыва, говорят в "Киевтеплоэнерго". Коммунальщики обещают, что все аварийные работы успеют закончить до утра 15 января.

Могут ли объект, построенный с нарушениями в охранной зоне теплосетей, снести, и кто может понести ответственность за такое, в киевской власти сейчас не знают, поскольку такого прецедента еще не было.

"Однозначно вам сейчас никто не ответит. Дальнейшую судьбу этого объекта будет решать специально созданная комиссия из специалистов. Власть в границах своих полномочий может вручить предписания. Мы же не контролирующий орган в области строительства, трудно сказать. Тут нужно тщательно изучить, что мы можем в подобной ситуации. Сейчас "Киевтеплоэнерго" там работает, мы ждем их выводы. Мы отдельно сообщим о наших дальнейших действиях и об организации эксплуатации сетей, которые находятся возле Ocean Plaza", – сказала OBOZREVATEL советник первого замглавы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

Стоит указать, что без разрешающих документов властей ни один крупный объект появится не мог. ТРЦ начали строить в 2010-ом, тогда мэром Киева был Леонид Черновецкий, а главой КГГА – Александр Попов. Открылся Ocean Plaza в 2012-ом, а застройщиком была девелоперская компания KAN Development, которая принадлежит советнику Киевского городского головы и экс-первому замглавы КГГА Игорю Никонову.

Сам Никонов говорит, что построено все по нормативам. "Все по нормативам, это точно. Поэтому и отступали от теплосетей на такое расстояние. Но в Киеве глобальная проблема - состояние сетей. Это наша реальность", - сказал OBOZREVATEL Игорь Никонов.

facebook.com/DSNSKyiv

Позднее новым владельцем стала российская "ТПС Недвижимость" – она принадлежит другу Владимира Путина Аркадию Ротенбергу И еще до сентября 2019-го бенефициаром значились офшорная "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" и "ТПСФИНАНС ЛТД", которые оформлены на его дочь Лилию.

В декабре 2019-го Антимонопольный комитет разрешил олигарху Василию Хмельницкому приобрести акции Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd. Собственнику также принадлежит ООО "Инвестиционный Союз Лыбидь" - именно через нее сдаются в аренду площади ТРЦ.

Финансируют террористов?

Так вот, в отношении этой фирмы еще полгода назад (на тот момент принадлежала Ротенбергам) было открыто уголовное производство по очень серьезной статье – финансирование терроризма.

Друг Путина Аркадий Ротенберг

В СБУ установили, что владельцы придумали схему уклонения налога на прибыль, а деньги выводили в оффшорные компании якобы реальных заемщиков-инвесторов.

"По имеющимся оперативным данным, получения якобы кредитных средств формируется в несколько этапов. Так, в первую очередь необходимо сформировать валютный баланс на счету подконтрольного нерезидента за рубежом в виде оплаты импортных контрактов. В дальнейшем этот нерезидент предоставляет заем на 10-20 лет с установленными процентами за пользование отечественным компаниям, в частности ООО "ИС Лыбидь". По полученной информации, указанным нерезидентом являются две кипрские компании "ETHODER INVESTMENTS LIMITED" и "YINTIK INC.", – говорится в материалах дела.

А после получения заемных средств, ООО "ИС Лыбидь "различными путями (покупка сомнительных ценных бумаг, предоставление финансовой помощи фиктивным предприятиям, заключения других формальных контрактов, страхование рисков в сомнительных страховых компаниях), направили заемные средства на подконтрольные Ротенбергу предприятия с целью дальнейшего обналичивании, покупки иностранной валюты и отправки за границу (авансовый платеж по импортному договору) на счета другого подконтрольного нерезидента реального владельца бизнеса.

Коммунальщики ремонтируют аварию

"Фактически, в кратчайшие сроки предоставленные кредитные средства были возвращены вышеприведенным путем владельцу за границу, на его подконтрольные счета, а обязанность платить проценты за якобы пользования и тело кредита, остается за резидентом Украины, в частности "ИС Лыбидь", что дает последним относить указанные операции в валовые расходы и минимизации налоговой нагрузки на многие годы вперед", – уточняют правоохранители.

Там посчитали, что на протяжении 2014-2018 "ИС Лыбидь" возвратила кипрским ETHODER INVESTMENTS LIMITED и YINTIK INC. $144 млн. При этом общая сумма займа и срок ее возврата не установлена, что обеспечивает существование схемы на много лет вперед.

"Также собственник "ИС Лыбидь" Ротенберг является владельцем российской компании, которая поддерживает оккупационную власть в "Л/ДНР". В частности, ООО "Тульский патронный завод" - один из крупнейших производителей боеприпасов РФ, которые неоднократно использовались боевиками "Л/ДНР". Таким образом, есть основания считать, что доходы "ИС Лыбидь", выведенные за пределы Украины в виде уплаты процентов по кредиту, направляются в другие сферы бизнеса в том числе и тот, который поставляет товары на территорию ОРДЛО", – установили следователи.

"Сейчас этим расследованием занимается Генпрокуратура", – уточнили в столичной прокуратуре.

Прокуратура открыла производство

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту прорыва теплотрассы возле Ocean Plaza. Об этом рассказала OBOZREVATEL спикер прокуратуры Надежда Максимец.

"Вследствие этого происшествия пострадало девять человек, которые были госпитализировано. Количество пострадавших уточняется. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 275 УК Украины. Это нарушение при строительстве и конструировании промышленных объектов правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий, если это создало угрозу гибели людей или причинило вред здоровью потерпевшего", – говорит Максимец. Статья предусматривает штраф или ограничение свободы - до трех лет.

Facebook Елены Сердюк-Слушаенко

Не первый случай

Мы выяснили, что трубы под Ocean Plaza прорывает постоянно – последний случай произошел в июне 2019-го. Тогда рядом с ТРЦ провалился асфальт, а на месте аварии поднялся фонтан воды и мгновенно образовалась пробка. В "Киевавтодоре" причиной провала назвали аварию теплосетей. Это ЧП, к счастью, закончилось без происшествий.

В 2016-ом на том месте снова произошел прорыв - провалился асфальт и образовалась яма диаметром 5-7 метров. Это привело к тому, что вода сильным потоком хлынула на улицу. Очевидцы рассказывали, что поток от воды был настолько сильным, что сорвал канализационный люк. Он никого не повредил, но немного зацепил маршрутку, которая проезжала мимо.

В январе 2014-го днем посреди проезжей части возле ТРЦ внезапно провалился асфальт и образовался огромный провал приблизительно трёхметровой глубины. Тогда проезжавшие мимо автомобили чудом не угодили в эту западню. А в "Киевэнерго" объяснили, что авария произошла из-за плановых испытаний теплотрасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, потоп в киевском ТРЦ Ocean Plaza произошел в результате прорыва теплосети на улице Антоновича, 174.

Спасатели рассказали жуткие подробности ЧП – людей с ожогами выносили на руках.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram