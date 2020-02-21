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21 февраля • обновлено в 08:39
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"Поставил галочку": Турчинов признался, что почувствовал после убийства "Моторолы"

1.7т
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Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов признался, что после сообщения о смерти террориста "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола") "поставил себе галочку".

Такое заявление он сделал в эфире программы "Антиподы" с Сергеем Ивановым. Ведущий задал вопрос, какие именно эмоции он испытал в момент, когда ему доложили о случившемся (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Турчинов засветился на концерте украинской рок-группы. Фото

Туричнов рассказал, что почувствовал, когда убили "Моторолу"

Туричнов рассказал, что почувствовал, когда убили "Моторолу"

"Я поставил галочку себе. Да. В списке тех, кто является настоящим врагом Украины", – подчеркнул Турчинов.

"Моторола" был ликвидирован в октябре 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте. Вместе с ним также погиб охранник.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, заявил, что за ликвидацией известных террористов "ДНР" Гиви и Моторолы якобы стоит его бывшее ведомство и Силы специальных операций ВСУ.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Арсений Павлов (Моторола) Александр Турчинов
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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