"Поставил галочку": Турчинов признался, что почувствовал после убийства "Моторолы"

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов признался, что после сообщения о смерти террориста "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола") "поставил себе галочку".

Такое заявление он сделал в эфире программы "Антиподы" с Сергеем Ивановым. Ведущий задал вопрос, какие именно эмоции он испытал в момент, когда ему доложили о случившемся (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Туричнов рассказал, что почувствовал, когда убили "Моторолу"

"Я поставил галочку себе. Да. В списке тех, кто является настоящим врагом Украины", – подчеркнул Турчинов.

"Моторола" был ликвидирован в октябре 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте. Вместе с ним также погиб охранник.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, заявил, что за ликвидацией известных террористов "ДНР" Гиви и Моторолы якобы стоит его бывшее ведомство и Силы специальных операций ВСУ.

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