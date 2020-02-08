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8 февраля • обновлено в 07:28
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"Посчитали за аренду Киевской Руси!" Соколова высмеяла пропагандистов Кремля за новый фейк

2.6т
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Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла российских пропагандистов за фейк о том, что Украина якобы готова выставить Кремлю счет за аренду территорий Киевской Руси.

Эту тему затронули в эфире телеканала "Россия 1" при обсуждении требований репараций за оккупацию Польшей и странами Прибалтики. Фрагмент спичей рупоров Кремля телеведущая показала в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Любишь кататься – люби и солдатские сапоги в ломбард относить. Прибалтийские страны и Польша требуют у России как у правопреемницы великой и могучей страны без туалетной бумаги СССР компенсацию за десятилетия оккупации. Конечно же, в Кремле заерзали за стульях, на которых ерзал еще Сталин. Вы же ядерное суперлукошко! Вам не по масти признавать даже очевидные вещи", – обратилась к россиянам журналистка.

"Ну, например: если вы их не оккупировали, то почему ваши войска там стояли? А правительства марионеточные – это как называется, популяризация детских кукольных театров на ближнем зарубежье? Но кем бы были российские пропагандессы без фейка об Украине", – добавила она.

Янина Соколова

Янина Соколова

После этого Соколова показала сюжет, в котором путинская пропагандистка утверждала, что ряд украинских историков и политиков уже посчитал возможную сумму за аренду Киевской Руси, которая накопилась у России как долг за последние 10-15 веков. Более того, россиянка заверяла, что в Украине на полном серьезе обсуждают подобную идею.

"На полном серьезе? На полном серьезе в России могут только взвешивать и продавать п**дежь на килограммы", – сострила Соколова и объяснила, как все было на самом деле.

По ее словам, на просьбу журналистки прокомментировать предложение главы российской нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина взыскать с Украины компенсацию за оккупированный Крым бывший генпрокурор Святослав Пискун дал ироничный ответ.

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"Взыскать с РФ средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, Новгород, другие земли. Они используют земли Киевской Руси и не платят никакую ренту. Посчитать за 300 лет и взыскать, взять их в рабство", – пошутил Пискун.

"А как было подано! Сейчас к вам каждому должен прийти наш временно оккупированный Жванецкий, надавать подж*пников и гнать лещами до студии Comedy Club вслед за убегающим от вас чувством юмора. А вообще вы нам еще компенсацию за использование Черного моря должны заплатить! Вы же сами утверждаете, что мы его выкопали. А еще – компенсацию за Гоголя, но так как его творчество бесценно, вы уже банкрот", – ответила на бессмысленную ложь пропагандистов Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Соколова ярко ответила на фейк топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева о том, что Украина якобы никогда не воевала за свою независимость от СССР. Она провела ему краткий исторический экскурс и доказала обратное, отметив, что оккупанты зауважают Украину после своего поражения на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
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Комментарии
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Неадекватное существо,анальщица,умница.и просто светоч рагульской журналистики,падение медиа свынарни оказалось гЛыбже чем даже предполагали пессимисты.
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Пети Moщи
Пети Moщи
базы ВВС США находятся в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии, Сингапуре, Южной Корее, Японии, Турции, Нигере, Австралии, на Гуаме, в Гондурасе, на Гренландии, в Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии. И кто тут оккупант?
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1
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Mega Death
Mega Death
Пока она смеется еще парочка дохлых xoxлов с Донбасса поехала к Биндере на стрелку)))
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zhukov vanya
zhukov vanya
Mega Death, Вы снова перепутали ,это ваши поехали на концерт Кобзона,Украина раздает бесплатные абонементы.
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