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Портнов подал очередной иск против Порошенко: в чем суть

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Юрист Андрей Портнов подал очередной иск против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича сообщил на своем Telegram-канале.

Иск подан в Печерский райсуд Киева и касается защиты чести и достоинства Портнова, а также партии Порошенко "Европейская солидарность" и телеканала "Прямой".

Портнов выступил с требованием опровергнуть недостоверную информацию о нем, озвученную Порошенко и опубликованную на сайтах "ЕС" и "Прямого".

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Так, иск касается таких слов Порошенко: "Материалы "дела моряков", несмотря на тайну следствия, были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе".

Портнов настаивает, что эта информация наносит ущерб его репутации и затрагивает честь и достоинство. Юрист требует, чтобы она была опровергнута на ресурсах "ЕС" и "Прямого".

Андрей Портнов

Андрей Портнов

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Он был вызван в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

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Персоны
Андрей Портнов Петр Порошенко
Место
Украина Киев
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Надоело, одно и то же
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