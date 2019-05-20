Портнов беспрепятственно вернулся в Украину: как это случилось

Экс-заместитель главы администрации президента при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов, беспрепятственно вернулся в Украину, поскольку основное уголовное производство по нему было закрыто.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на собственные источники.

"Одно было дело по нему с подозрением – его закрыл Столярчук (заместитель генпрокурора Юрия Луценко – Ред.) в 2016 году. Есть несколько других, в которых он проверяется на возможную причастность. По этим делам о подозрении не сообщалось", – пояснил собеседник.

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Андрей Портнов zib.com.ua

Примечательно, что до 2016 года Портнов был в розыске, однако после того, как его избавили от статуса подозреваемого, ограничения с юриста сняли.

Отметим, после Революции Достоинства в 2014 году Портнов покинул Украину и переехал в Россию, а вскоре обосновался в Вене (Австрия), где занимался адвокатской деятельностью.

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19 мая Портнов вернулся в Украину после пяти лет отсутствия.

В команде президента Украины Владимира Зеленского в том, что Портнов смог беспрепятственно приехать, обвинили генерального прокурора Юрия Луценко.

Вскоре Портнов рассказал, что его охраняет полиция с автоматами и что ему бояться нечего. Юрист также заявил о желании строить политическую карьеру в Украине.

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