"Его послали": Портников объяснил, почему Путин уволил автора войны на Донбассе

Президент России Владимир Путин уволил Сергея Глазьева с должности своего советника. Хотя именно он являлся одним из главных сторонников оккупации Крыма и Донбасса.

Теперь Путин дал своей правой руке ритуальные обязанности министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Это связано с тем, что Глазьев не смог справиться с обязанностями по контролю денежных потоков после затухания активной фазы войны на Донбассе. Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в статье для "Крым. Реалии".

Глазьев и Путин ТАСС

"Именно Глазьев долгое время был в российском руководстве одним из главных "специалистов" по Украине – возможно, еще и потому, что родился в Запорожье и мог позиционировать себя в качестве представителя "настоящих" украинцев – тех, что жить не могут без России. Как представителя "настоящих" украинцев Глазьева не устраивали даже Янукович с Азаровым – тогда, когда вожди прокремлевской Партии регионов выступали за подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом", – напомнил он.

Портников подчеркнул, что наканунен начала российско-украинской войны Глазьев не исчезал с эфиров украинских ток-шоу, где активно занимался антирекламой проевропейского курса Украины.

"Но по-настоящему раскрылись "таланты" Глазьева после Майдана. Именно он был одним из главных разработчиков стратегии аннексии Крыма и дальнейшего захвата украинского востока. Крымская речь Путина – это Глазьев. Если не по тексту, то по смыслу: ведь именно таких идеологических ориентиров придерживалась шовинистическая партия "Родина", одним из создателей которой он был", – пишет Портников.

Однако помехой в карьере Глазьева, считает он, стало то, что соратник Путина всегда был теоретиком, а не практиком. К тому же, не очень эффективным. Журналист подчеркнул, что после оккупации Крыма и Донбасса Кремль стал нуждаться не в таких, как Глазьев, а в людях, способных курировать и марионеточные власти, и финансовые потоки, и следить, чтобы "герои русского мира" не сильно воровали и делились.

"Когда стало ясно, что война приостановлена и начинается грабеж, Глазьев стал превращаться в маргинала – на этом празднике жизни ему места уже не нашлось. И его послали в Евразийскую экономическую комиссию", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что ситуация на Донбассе развивается таким образом, что над Россией нависли пять серьезных угроз. Чтобы избежать их, Кремль попытается или сменить власть в Киеве на подконтрольную себе, или полностью уничтожить Украину как государство.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram