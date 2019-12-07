Портит статистику: на Львовщине скандал из-за запрета полиции расследовать тяжкие преступления

Замначальника ГУ Нацполиции во Львовской области, начальник следственного управления полиции Наталия Харченко якобы запретила своим подчиненным начинать досудебное расследование тяжких преступлений без ее личного разрешения.

Аудиозапись со скандальным распоряжением, якобы сделанная во время селекторного совещания, была выложена в социальной сети Facebook, сообщает "ТСН". Женский голос на записи объясняет, что тяжкие преступления серьезно портят полицейскую статистику.

Наталия Харченко

"Запомните все – с завтрашнего дня внесения в ЕРДР, начиная с 125 статьи ("Умышленное легкое телесное повреждение" – прим.ред.) и заканчивая трупом, естественной смертью, исключительно по моему согласованию", – говорит голос на записи.

"Если против вас совершается какое-то преступление, вы приходите в правоохранительные органы, чтобы заявить. А это не будет расследоваться, потому что госпожа следователь считает, чтобы не портить статистику", – заявила местная активистка Наталья Шелестак, которая уверяет, что на скандальной записи говорит именно Наталия Харченко.

В связи с публикацией этого аудио прокуратура Украины инициировала внеплановые проверки в райотделах полиции Львовской области. Об этом сообщила прокурор Львовщины Ирина Диденко.

Прокуратура начала проверку фото распоряжения

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