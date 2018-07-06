Порошенко запретил минометы "Молот" после трагедии на Ривненском полигоне

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и начальнику Генерального штаба срочно разобраться с причинами трагедии на Ривненском полигоне, а также запретил применять минометы, которые стали причинами трагедии, на учениях.

Об этом он сказал на торжествах по случаю 70-летия завода 410-й гражданской авиации, передает УНН.

"Министру обороны, генералу армии Украины Степану Полтораку, начальнику Генерального штаба Украины, генералу армии Виктору Муженко я поручаю срочно разобраться в причинах трагедии и срочно на следующей неделе мне доложить. И принять исчерпывающие меры, чтобы мы не допускали ее снова. Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять. Доложить мне на следующей неделе первые результаты расследования", - сказал Порошенко.

120-мм миномет "Молот" rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке четверо военных погибли и восемь получили ранения в результате разрыва миномета "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.