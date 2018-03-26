Попутка на тот свет: в Одессе произошло масштабное ДТП с погибшими

В течение прошлой недели, 19-25 марта, на украинских дорогах произошли сотни аварий, в которых получили травмы и погибли десятки людей. "Обозреватель" расскажет о самых масштабных ДТП.
В Одесской области в аварии погибли двое 30-летних мужчин, один из которых ветеран АТО.
Как стало известно, мужчины остановили легковой автомобиль Toyota и попросили водителя отвезти их к месту назначения. На улице Дмитрия Донского водитель не справился с управлением и въехал в электроопору. Удар пришелся в заднюю часть авто, где сидели пассажиры. Оба пассажира погибли.
Схема ДТП
Авто влетело в столб
Авто влетело в столб
В Запорожской области, возле села Орлянское, смертельное ДТП устроил сотрудник полиции. Автомобиль, которым управлял в. и. о. начальника структурного подразделения Михайловского отделения Васильевского отдела полиции, сбил пешехода, который шел в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Схема ДТП
ДТП произошло возле с. Орлянское
Гугл. Карты
ДТП произошло возле с. Орлянское
Гугл. Карты
По предварительным данным, на момент аварии погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, сам же водитель авто был трезв и не находился при исполнении служебных обязанностей. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). Дело находится на контроле прокуратуры. В ведомстве просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП, обращаться по номеру (061) 764-37-19.
Еще одна смертельная авария произошла в Запорожской области, в Васильевском районе. Грузовик Scania врезался в припаркованный легковой автомобиль Peugeot, рядом с которым находились двое мужчин в возрасте 33 и 36 лет, последний скончался на месте происшествия.
Схема ДТП
ДТП с фурой
ДТП с фурой
В Дрогобиче Львовской области жертвой аварии стал 51-летний сотрудник военкомата. В автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял военнослужащий, врезался BMW, водитель которого, нарушив правила, внезапно выехал на полосу встречного движения. В результате сотрудник военкомата скончался на месте происшествия, а водитель BMW получил перелом ноги.
Схема ДТП
Авто, на котором ехал сотрудник военкомата
В Одесской области фура DAF протаранила легковой автомобиль. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металлолома, а водитель авто погиб. Чтобы извлечь тело, понадобилась помощь спасателей.
ДТП с фурой
Ранее сообщалось о масштабном ДТП в Киевской области, в котором погибли четыре человека.
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