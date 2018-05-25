"Никто не поверит": популярный российский новостной портал опозорился с MH17

Запрещенный в Украине самый посещаемый новостной портал в России "Яндекс.Новости" отличился неоднозначным заголовком главной темы дня - подтверждением международными следователями того, что малазийский Boeing 777 был сбит над Донбассом из российского "Бука".

Заглавным материалом для темы была выбрана статья обозревателя Сергея Гуркина из пропагандистского агентства Regnum, под заголовком "Почему никто не поверит в новую "сенсацию" о "Буке", передает TJournal.

Отмечается, что автор материала родился в 1983 году в Харькове и, судя по его материалам в издании, специализируется на украинской политической повестке.

Согласно сторонним наблюдениям, эта новость возглавляла темы дня на "Яндексе" как минимум 45 минут подряд.

Просто на память о сегодняшнем дне: заголовок главной темы дня на "Яндексе".



Провисело примерно часhttps://t.co/ZsxCQ9lPUU — TJ (@tjournal) 24 мая 2018 г.

Позже заголовок темы сменился на "Следствие заявило о российском происхождении сбившего MH17 „Бука". Это была новость, опубликованная за 20 минут до статьи Гуркина.

Топовая новость "Яндекса" также вызвала реакцию в сети.

но есть и хорошие новости!

Покойный проект Яндекс-новости прямо сейчас выглядит вот так.



Убивали этот проект долго, старательно, целые законы в России для этого принимали. pic.twitter.com/fXEevNfJVe — David Homak (@aalien) 24 мая 2018 г.

По данным TNS Web Index "Яндекс.Новости" в апреле 2018 года посетило только в России и только с десктопа 21,31 миллиона человек. В феврале 2017 года Роскомнадзор включил сервис в реестр новостных агрегаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) на специальной пресс-конференции 24 мая подвела промежуточные итоги своего расследования катастрофы Boeing-777 над Донбассом.

Расследование подтвердило, что самолет был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса.