Пополнили ряды Моторолы и Захарченко: в сети показали очередной "груз-200" террористов

Террористы на Донбассе понесли очередные потери. Боевики "Л/ДНР" гибнут не только во время боевых действий.
Так, проукраинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter сообщил о смерти Владислава Юрченко, уроженца Амвросиевки Донецкой области, который после начала боевых действия на Донбассе переехал с матерью жить в Россию. 19-летний парень погиб 1 июля, при этом обстоятельства его смерти требуют уточнения.
Владислав Юрченко
Судя по обнаруженным в сети данным, еще будучи подростком, Влад несколько раз сбегал из дома, поэтому живущей в подмосковной Лобне матери Юрченко приходилось подавать малолетнего авантюриста во всероссийский розыск.
Кроме того, сообщается о смерти 25-летнего Василия Каргина , уроженца Красного Луча на Луганщине, а потом – жителя Шахтерска Донецкой области, который 30 июня мог стать жертвой суицида, поэтому обстоятельства его смерти также нуждаются в уточнении.
Василий Каргин
Также стало известно о смерти некоего Александра Гаха (позывной "Бах"), уроженца Донецка, который служил в т.наз. "11-м отдельном мотострелковом полку армии ДНР" и погиб 25 июня в районе поселка Октябрь (Верхнешироковское Новоазовского района Донецкой области).
Любопытно, что, как сообщает Центр "Миротворец", пожилые родители теперь уже вечно 44-летнего "Баха" проживают в Боярке под Киевом.
Александр Гах (позывной "Бах")
Также всплыли некоторые подробности гибели 35-летнего жителя Макеевки Донецкой области Алексея Коваленко (позывной "Гроз"). Как стало известно, год назад, 16 июня 2018-го, он подорвался на мине. Судя по позывному, до развязанной Россией войны на Донбассе "Гроз" работал на шахте горным рабочим очистного забоя (гроз). О нем также известно, что Коваленко еще в 2014 году ушел воевать в банду "Сомали".
Алексей Коваленко ("Гроз")
Каргин Василий Михайлович (Шахтерск, 16/04/94) стал #груз200 ~30/06/19 (обстоятельства смерти требуют уточнения, предположительно, суицид) https://t.co/P8wvNEBlew #роа pic.twitter.com/M9gPoFcyxp— Necro Mancer (@666_mancer) 3 июля 2019 г.
Гах Александр Анатольевич "Бах" (Донецк, 01/12/74) погиб 25/06/19 в р-не н.п. Октябрь https://t.co/qtJea1wsU3 #Восток #1ак #роа pic.twitter.com/QYqk0TbXZz— Necro Mancer (@666_mancer) 3 июля 2019 г.
Тупиков Сергей Витальевич "Палестинец" (Горловка, 27/11/87) погиб при миномётном обстреле ночью 29-30/06/19 в р-не Коминтерново https://t.co/VNtuuT4Phf #груз200 #1ак #роа pic.twitter.com/3I2TO3yZBv— Necro Mancer (@666_mancer) 3 июля 2019 г.
Коваленко Алексей Александрович "Гроз"? (Макеевка, 07/02/83) подорвался на мине 16/06/18 #груз200 #Сомали #1ак #роа pic.twitter.com/TiwS54gsde— Necro Mancer (@666_mancer) 3 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети были обнародовали фото ликвидированных террористов на Донбассе.
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