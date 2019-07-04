Пополнили ряды Моторолы и Захарченко: в сети показали очередной "груз-200" террористов

Террористы на Донбассе понесли очередные потери. Боевики "Л/ДНР" гибнут не только во время боевых действий.

Так, проукраинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter сообщил о смерти Владислава Юрченко, уроженца Амвросиевки Донецкой области, который после начала боевых действия на Донбассе переехал с матерью жить в Россию. 19-летний парень погиб 1 июля, при этом обстоятельства его смерти требуют уточнения.

Владислав Юрченко

Судя по обнаруженным в сети данным, еще будучи подростком, Влад несколько раз сбегал из дома, поэтому живущей в подмосковной Лобне матери Юрченко приходилось подавать малолетнего авантюриста во всероссийский розыск.

Кроме того, сообщается о смерти 25-летнего Василия Каргина , уроженца Красного Луча на Луганщине, а потом – жителя Шахтерска Донецкой области, который 30 июня мог стать жертвой суицида, поэтому обстоятельства его смерти также нуждаются в уточнении.

Василий Каргин

Также стало известно о смерти некоего Александра Гаха (позывной "Бах"), уроженца Донецка, который служил в т.наз. "11-м отдельном мотострелковом полку армии ДНР" и погиб 25 июня в районе поселка Октябрь (Верхнешироковское Новоазовского района Донецкой области).

Любопытно, что, как сообщает Центр "Миротворец", пожилые родители теперь уже вечно 44-летнего "Баха" проживают в Боярке под Киевом.

Александр Гах (позывной "Бах")

Также всплыли некоторые подробности гибели 35-летнего жителя Макеевки Донецкой области Алексея Коваленко (позывной "Гроз"). Как стало известно, год назад, 16 июня 2018-го, он подорвался на мине. Судя по позывному, до развязанной Россией войны на Донбассе "Гроз" работал на шахте горным рабочим очистного забоя (гроз). О нем также известно, что Коваленко еще в 2014 году ушел воевать в банду "Сомали".

Алексей Коваленко ("Гроз")

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети были обнародовали фото ликвидированных террористов на Донбассе.

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