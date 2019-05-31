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Попали в дом: террористы "ДНР" ранили женщину с ребенком

1.1тЧитать материал на украинском

В Горловке в результате обстрелов террористов "ДНР" получили ранения женщина и ребенок.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, семья была дома, когда поздно вечером 27 мая снаружи раздался взрыв. По словам женщины, на момент взрыва в гостиной находилась ее свекровь, которая в результате обстрела получила ранения головы, плеча и руки и ее в тот же вечер доставили в больницу в городе Горловка.

Кроме того, женщина отметила, что ее дочь, которая случайно порезалась осколками стекла из дверей гостиной, доставили в больницу на следующий вечер из-за длительного стрессового состояния после инцидента.

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"При детальном изучении топографического положения поврежденного дома относительно соседних в населенном пункте Горловка, расстояния до позиций Вооруженных сил Украины и ВС РФ, а также указанного направления, с которого велся обстрел, становится очевидным тот факт, что данные повреждения могли стать следствием только стрельбы с позиций оккупационных войск РФ", - говорится в сообщении.

В свою очередь ресурсы оккупантов отрицают вину и утверждают, что стреляли якобы со стороны украинских военных. Сообщается, что пострадавшую девочку зовут Василиса, ей 8 лет.

Попали в дом: террористы "ДНР" ранили женщину с ребенком

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в результате боев на Донбассе двое украинских воинов получили ранения. Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенного оружия.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Да всем ещё с 14-го известно жгучая забава цапья, расстреливать мирняк для картинок росТВ, сваливая на ВСУ.... Ну шо с ущербных взять, вата всё зная пытается себя убедить, что это УкроДРГ.
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Golan Sim
Golan Sim
Все знают, что донбасские республиканцы дошли до такой степени «антиукраинства», что спокойно заезжают на позиции украинских "захыстныкив", заряжают украинские орудия украинскими снарядами и с невозмутимой методичностью обстреливают ими свою территорию. Бедные украинские артиллеристы стоят рядом, потупив взгляд и смахивают скупые слёзы со своих лиц. Подлые боевики, закончив обстрел и осыпая матюками защитников Украины, уезжают обратно..., скажете, что это неправда, но ведь, кто-то вдруг, может ещё поверит... (Каска тымчука).
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
судя по карте- москали подложили говенца себе в карман. и пытаются рассказать- что не воняет от них..
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