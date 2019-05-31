Попали в дом: террористы "ДНР" ранили женщину с ребенком

В Горловке в результате обстрелов террористов "ДНР" получили ранения женщина и ребенок.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, семья была дома, когда поздно вечером 27 мая снаружи раздался взрыв. По словам женщины, на момент взрыва в гостиной находилась ее свекровь, которая в результате обстрела получила ранения головы, плеча и руки и ее в тот же вечер доставили в больницу в городе Горловка.

Кроме того, женщина отметила, что ее дочь, которая случайно порезалась осколками стекла из дверей гостиной, доставили в больницу на следующий вечер из-за длительного стрессового состояния после инцидента.

"При детальном изучении топографического положения поврежденного дома относительно соседних в населенном пункте Горловка, расстояния до позиций Вооруженных сил Украины и ВС РФ, а также указанного направления, с которого велся обстрел, становится очевидным тот факт, что данные повреждения могли стать следствием только стрельбы с позиций оккупационных войск РФ", - говорится в сообщении.

В свою очередь ресурсы оккупантов отрицают вину и утверждают, что стреляли якобы со стороны украинских военных. Сообщается, что пострадавшую девочку зовут Василиса, ей 8 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в результате боев на Донбассе двое украинских воинов получили ранения. Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенного оружия.

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