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22 декабря • обновлено в 20:15
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Попала под пулю? Украинка получила ранения у стрельбища полиции

1.8т
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В пятницу, 20 декабря, 38-летняя жительница Николаевской области обратилась в полицию Центрального района сообщив, что получила касательное телесное повреждение шеи во время выгула собак неподалеку стрельбища, где тренируются полицейские.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области, отметив, что по этому обращению начаты проверки.

"По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела повреждений не претерпели", – говорится в сообщении.

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Женщина утверждает, что получила ранения шеи во время учебных стрельб полицейских

Женщина утверждает, что получила ранения шеи во время учебных стрельб полицейских

ГУ Нацполиции Николаевской области

Сообщается, что по соответствующему факту возбуждено уголовное производство по ч. ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение". Также назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер метода его получения. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря на Крещатике в Киеве произошли столкновения во время которых пострадали четыре полицейских. Против них применили слезоточивый газ и устроили драку.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Николаев
Тег
полиция
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Рукожопые полициянты и тут накосячили,прицел в башке сместился?
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Не хрен шастать со своими собаками где попало
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А если это окажется враньё - ей пару лет за ложный донос дадут?
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