"Помогу получить паспорт. Дорого": как наживаются на жителях Донбасса

Мошенники наживаются на жителях оккупированных территорий Донбасса – они активно предлагают свои услуги по оформлению загранпаспортов, ID карт и других документов.

Причем берут за свои хлопоты в два-три раза дороже, чем вам пришлось бы заплатить в том же паспортном столе. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Тарифы кусаются

Соцсети и сайты бесплатных объявлений буквально заполонила реклама с предложениями решить все вопросы с документами для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Предлагают помощь с получением документов ВК

Предлагают помочь оформить биопаспорт, ID карту, получить идентификационный код, даже свидетельство о рождении ребенка и о заключении брака.

Мы позвонили по одному такому телефону и расспросили, сколько же стоит получить паспорт для 14-летнего подростка и загранпаспорт. Как выяснилось, в обоих случаях вам еще придется и выезжать за линию разграничения.

"К сожалению, вам придется ехать в Мариуполь или Селидово. Сейчас ведь все по-современному, надо отпечатки пальцев оставлять. За переезд придется доплатить по 450-500 грн с человека в обе стороны. Но вы уложитесь в один день. Утром приедете, водитель вам скажет в какой кабинет идти, сдадите документы, а вечером назад", – ответили нам.

Биометрический паспорт antikor.com.ua

Получение ID карты обойдется еще в 1400 гривен, а биопаспорта – 2000 гривен.

"Хорошо, если у вас есть украинское удостоверение водителя, захватите его с собой. Обязательно возьмите оригиналы и копии документов на квартиру. Можете взять свои свидетельства об образовании. Все это нужно для подтверждения вашей личности. Ну и обычный украинский паспорт не забудьте, а также идентификационный код", – перечислили нам список документов.

Свидетельство о рождении по справке из "Л/ДНР"

А вот абсолютно без выезда за линию пересечения можно даже получить свидетельство о рождении ребенка или о регистрации брака. Тут тарифы высокие – за документ о браке просят 4,5 тысячи гривен, за свидетельство о рождении – 2 тысячи.

"Если вы с женихом готовы выехать с нами в Мариуполь, то тогда можете заплатить только 3 тысячи, но еще тысячу с вас возьмут за перевозку, так что много не сэкономите", – намекнули нам.

Для документа о браке придется снять цветные копии с паспортов и вместе с оригиналами отдать посреднику. "Если паспорта нет, то нам придется для вас взять двух свидетелей, которые подтвердят вашу личность в суде", – пояснил посредник

А вот для свидетельства о рождении потребуется кроме паспортов и справка из роддома с мокрым штампом "ДНР" или "ЛНР". "Лучше берите не копию справки, а дубликат, так надежнее, чтобы была мокрая печать. Да, все справки "Л/ДНР" в суде рассматривают, а что же остается делать. Ехать вам никуда не придется, наш юрист все в суде решит за вас", – заверил посредник.

Правда, все эти хлопоты займут до двух месяцев.

Ваши документы могут попасть в чужие руки

В Госмиграционной службе говорят, что на самом деле все документы жители оккупированных территорий могут оформить сами без дополнительных переплат.

"Жители оккупированных территорий точно так же как все граждане Украины могут встать в электронную очередь на нашем сайте, выбрать удобный день и время, и приехать. И им не придется переплачивать за документы каким-то мошенникам. Тем более это всегда чревато тем, что ваши данные могут попасть в чужие руки, и потом будут использованы против вас", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Электронная очередь в отделениях, где подают документы на паспорта

Для сравнения, посредники за получение загранпаспорта просят 2000 гривен, а на самом деле оформление документа стоит 700 грн. В результате вы также оплатите свою поездку, и сэкономите 1300 грн.

"Единственный нюанс для жителей оккупированных территорий, им придется подать документы, подтверждающие их личность. Это может быть пластиковое удостоверение водителя, полученное в государственных органах Украины. Можно взять даже диплом или аттестат об окончании школы, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, документ о недвижимости. Некоторые привозят с собой школьный выпускной альбом, где под вашим фото есть фамилия. Это облегчит задачу вашей идентификации. Проверка может занять до 2 месяцев по времени, но, например, если у вас есть водительские права, то все это пройдет за 1-2 недели", – поясняют в пресс-службе ведомства.

Как встать в электронную очередь

Такая проверка нужна, потому что у госорганов нет доступа к реестрам и документам Донецка или Луганска. Но с помощью любых документов они могут вас проверить в любых других реестрах.

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