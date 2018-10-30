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"Помогал отмыться": Бродский раскрыл роль Пинчука в убийстве Гонгадзе

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Украинский олигарх Виктор Пинчук, который является зятем второго президента Украины Леонида Кучмы, напрямую непричастен к заказному убийству журналиста Георгия Гонгадзе, однако он организовывал информационные кампании по обелению репутации своего тестя.

В частности, заданием Пинчука было дискредитировать подлинность пленок Мельниченко, которые содержат доказательства прямой ответственности Кучмы за преступление. Об этом рассказал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский в интервью журналисту Юрию Бутусову (чтобы посмотреть полное видео, доскрольте страницу до конца).

"Он помогал Кучме отмыться от этого. Он привлек специалистов, сыскные агентства, фильмы снимал, нанимал журналистов. Он привез сюда Диму Киселева (топ-пропагандист Кремля. — Ред.), подонка этого. Они, как бы мягко сказать, "обкакивали" всех оппонентов, чтобы сделать из них сумасшедших, чтобы их слова воспринимались неадекватно обществом. Мол, они сумасшедшие, что вы их слушаете, а Мельниченко — вообще вор, взяточник и продавал эти пленки", — отметил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, также Бродский считает, что, несмотря на то, что Гонгадзе не был личным врагом Кучмы, его убийство спланировали как показательную казнь для устрашения остальных представителей СМИ.

Читайте все новости по теме "Убийство Гонгадзе" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Гонгадзе
Персоны
Михаил БродскийГеоргий ГонгадзеЛеонид КучмаВиктор Пинчук
Место
Украина
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