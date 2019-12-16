Помог закон 5-летней давности: дело Ефремова неожиданно закрыли

Печерский суд закрыл уголовное производство о "диктаторских законах" против экс-нардепов от Партии регионов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна.
Об этом сообщает издание "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 8 ноября, уточнив, что был использован закон пятилетней давности.
Уточняется, что в подготовительном заседании адвокаты подали ходатайство о закрытии дела, ссылаясь на то, что орган досудебного следствия квалифицировал действия как те, которыми причинены тяжкие последствия в виде морального вреда.
Судья Бортницкая согласилась закрыть производство, сославшись на изменения, которые были приняты еще в 2014 году. В частности, 13 мая 2014 был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины".
Александр Ефремов
"Корреспондент"
Этот закон частично декриминализировал преступления, инкриминируемые Ефремову, Гордеинку и Стояну.
"Из обвинительного акта и ходатайства защиты предусматривается, что материальный ущерб уголовным правонарушением не причинен, пострадавшие в деле отсутствуют, гражданский иск заявлялся. В постановлении не зафиксировано, чтобы прокурор возражал, указано только, что ходатайствовал о назначении дела к рассмотрению и решении вопроса о закрытии дела на стадии судебного разбирательства", – добавили в издании.
Адвокаты неоднократно ссылались на закон пятилетней данности, прося о закрытии дела. В частности, они это делали и в сентябре в Антикоррупционном суде, но тогда их ходатайство не удовлетворяли.
Александр Ефремов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминировали поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".
Экс-регионал Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова.
Ефремов заявил, что считает свой арест желанием власти отвлечь внимание общества от проблем в государстве. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что экс-нардеп лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.
3 января 2017 года правоохранители вручили Ефремову обвинительный акт. Луценко пояснил, что его подозревают сразу в нескольких преступлениях: захват государственных или общественных зданий или сооружений (ст. 341 УК), посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110), создание террористической группы или организации ( ст. 258-3), государственная измена (ст. 111).
В ФБР рассказали, что экс-регионал перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.
8 июля стало известно, что дело Ефремова якобы из-за большой загруженности апелляционного суда в Луганске перенесли в Киев.
22 июля Киевский апелляционный суд принял решение выпустить его из-под стражи.
Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест Ефремова.
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