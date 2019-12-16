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16 декабря • обновлено в 19:46
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Помог закон 5-летней давности: дело Ефремова неожиданно закрыли

1.6т
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Печерский суд закрыл уголовное производство о "диктаторских законах" против экс-нардепов от Партии регионов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна.

Об этом сообщает издание "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 8 ноября, уточнив, что был использован закон пятилетней давности.

Уточняется, что в подготовительном заседании адвокаты подали ходатайство о закрытии дела, ссылаясь на то, что орган досудебного следствия квалифицировал действия как те, которыми причинены тяжкие последствия в виде морального вреда.

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Судья Бортницкая согласилась закрыть производство, сославшись на изменения, которые были приняты еще в 2014 году. В частности, 13 мая 2014 был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины".

Александр Ефремов

Александр Ефремов

"Корреспондент"

Этот закон частично декриминализировал преступления, инкриминируемые Ефремову, Гордеинку и Стояну.

"Из обвинительного акта и ходатайства защиты предусматривается, что материальный ущерб уголовным правонарушением не причинен, пострадавшие в деле отсутствуют, гражданский иск заявлялся. В постановлении не зафиксировано, чтобы прокурор возражал, указано только, что ходатайствовал о назначении дела к рассмотрению и решении вопроса о закрытии дела на стадии судебного разбирательства", – добавили в издании.

Адвокаты неоднократно ссылались на закон пятилетней данности, прося о закрытии дела. В частности, они это делали и в сентябре в Антикоррупционном суде, но тогда их ходатайство не удовлетворяли.

Александр Ефремов

Александр Ефремов

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Александр Ефремов
Место
Украина
Тег
Печерский суд
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