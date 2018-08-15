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Помилование отклонено: в РФ подтвердили решение по Сенцову

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В комиссию по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) РФ поступили два ходатайства о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, но они не были приняты к рассмотрению.

"Подтверждаем, что в комиссию по вопросам помилования поступили два ходатайства, но оба - не от Олега Сенцова. Прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым, поэтому прошения не приняты", - сообщили в пресс-службе губернатора округа, передает "Интерфакс".

Отмечается, что ходатайства от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента изначально были написаны на имя президента России. Из администрации президента они были направлены в комиссию по вопросам помилования в ЯНАО.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кремль отказал матери Сенцова в удовлетворении прошения о помиловании сына в связи с тем, что для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с такой просьбой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

Позднее сестра режиссера получила от него письмо, в котором режиссер признался, что "конец близок".

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО - Салехарда поздно вечером 11 августа вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов. Позже российская ФСИН опровергла информацию и сообщила, что Сенцова из колонии не вывозили.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНарушение прав человека в РоссииУкраинские политзаключенные в РоссииДело Олега Сенцова
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Думаю, Сенцова не отпускают, так как он не согласился сотрудничать, как Савченко.
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