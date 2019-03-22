Предотвращение теракта РФ в Харькове: СБУ указали их главную проблему

Самая большая проблема Службы безопасности Украины в ее политической ангажированности. Это мешает эффективной работе этого правоохранительного органа.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта. Эта проблема угрожает и другим ветвям правоохранительной системы, отметил он.

"Это вообще вопрос всей правоохранительной деятельности, по обеспечению безопасности граждан в борьбе с преступностью, эти органы, в частности СБУ, значительно больше ориентированы на реализацию политических задач и договоренностей, чем на ситуацию, которая существует в государстве", – объяснил он.

Шабовта признает, что за последние годы СБУ столкнулась с проблемами, которые связаны с конфликтом на Востоке Украины. Однако правоохранители должны работать молчаливее, отметил эксперт.

"Служба в последние годы столкнулась с невероятными трудностями в плане конфликта на Востоке и прогнозируемым ростом террористических атак. Думаю, что за это время наработанные технологии поиска потенциальных носителей угроз и способы противодействия. Если принять во внимание случай в Харькове, где правоохранители предотвратили теракт в метро, мне трудно ставить под сомнение, что это действительно произошло. Но скажу, что в последние месяцы до выборов президента, СБУ делала заявления, что "ожидаются теракты". Это вызывает у меня вопросы. Уверен, что такие службы должны поменьше делать подобные заявления и работать молчаливее", – резюмировал Шабовта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковском метрополитене готовился теракт, целью которого были многочисленные жертвы и дестабилизация положения в стране перед выборами. Заказчиком кровавого преступления были спецслужбы России, которые завербовали харьковчанина. В РФ пообещали мужчине выплатить $15 тыс. за совершение преступления.

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