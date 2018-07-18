"Положили" троих: ВСУ разгромили "Л/ДНР" на Донбассе

Украинские военные уничтожили троих террористов на Донбассе за минувшие сутки. Еще трое оккупантов были ранены.

В то же время ВСУ также понесли потери – погиб один украинский воин. Об этом сообщает пресс-центре Операции Объединенных сил в Facebook.

"Российские оккупационные войска проявляли активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганское, Железного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика. Вчера, в результате вражеского огня один наш защитник погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Всего за сутки по украинским воинам открывали огонь 21 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ Объединенных сил на Донбассе и понесли потери.