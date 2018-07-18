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"Положили" троих: ВСУ разгромили "Л/ДНР" на Донбассе

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Украинские военные уничтожили троих террористов на Донбассе за минувшие сутки. Еще трое оккупантов были ранены.

В то же время ВСУ также понесли потери – погиб один украинский воин. Об этом сообщает пресс-центре Операции Объединенных сил в Facebook.

Новости
"Л/ДНР" ударили по Объединенным силам: озвучены потери

"Российские оккупационные войска проявляли активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганское, Железного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика. Вчера, в результате вражеского огня один наш защитник погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Всего за сутки по украинским воинам открывали огонь 21 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ Объединенных сил на Донбассе и понесли потери.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Российские оккупационные войска проявляли активность во всех направлениях " Российские "оккупационные" войска в Крыму, куда сцыкливое шароварное стадо даже пёрнуть боится.Пропагандоны
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые! Россия за 4 года фашисткую Германию и ее европейских приспешников расхерачила. А вы тупые сельские мудаки, с кучкой шахтеров и учителей пятый год пытаетесь воевать )) Это что за потешная армия у вас такая. ?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Графский Степан, а они только "мусорные люстрации" чиновникам умеют устраивать при численном соотношении сторон 50 человек на одного. А тут совсем другое дело...
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