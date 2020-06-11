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11 июня • обновлено в 11:54
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Полковник Командования Воздушных сил ВСУ Романов с женой погибли в ДТП

  • ДТП с офицером произошло 10 июня

  • Погибшему было 55 лет

  • О причинах и месте совершения ДТП не сообщалось

3.2т
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Полковник Воздушных Сил ВСУ Романов Николай Вадимович погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Вместе с ним в аварии погибла его жена Татьяна Романова , сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ. Отмечается, что ДТП случилось в среду, 10 июня.

"Николай Вадимович проходил службу в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных Силах, но, к сожалению, оно трагически оборвалась на 55-м году", – говорится в сообщении.

О причинах и месте совершения ДТП не сообщалось.

Полковник ВСУ Романов Николай

Полковник ВСУ Романов Николай

Facebook\Командование Воздушных Сил ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине полиция нашла тело пропавшего 24-летнего бойца Национальной гвардии Украины, который участвовал в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, жителя Кагарлыка – Богдана Хамаздира.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины погибли военные
Расследования

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